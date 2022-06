La Policía Local cubrirá la feria tras el preacuerdo con el Ayuntamiento de Badajoz

Una preocupación menos para el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a dos días de que comience la feria de San Juan, que se inaugura mañana viernes. El martes por la noche, tras casi doce horas de negociación, los representantes del sindicato mayoritario de la Policía Local de Badajoz, Aspolobba, alcanzaron un preacuerdo con el equipo de gobierno municipal, cuyos pormenores tiene previsto explicar esta mañana el alcalde y que supone desbloquear el conflicto que impedía que hubiese agentes suficientes para cubrir los servicios extraordinarios necesarios en la feria. Habrá Policía Local en San Juan. Recursos Humanos avisará a los agentes que componían la bolsa de servicios extraordinarios voluntarios, que abandonaron como forma de protesta, y aquellos que no tengan compromisos previos adquiridos se incorporarán.

El desencuentro tiene su origen inicialmente en el impago de los servicios extraordinarios que los policías locales venían prestando desde el año pasado. En mayo cobraron con una nómina complementaria lo que les debían de 2021, salvo algunos «flecos» aún pendientes, y está previsto que en la nómina de junio, que les ingresarán la próxima semana, les incluyan la deuda de los servicios prestados este año. Para los servicios extraordinarios que sigan cubriendo ya existe dotación presupuestaria, de manera que los de la feria los podrían cobrar en julio o agosto, con lo cual queda resuelto el problema que existía antes, cuando no había crédito.

Pero Aspolobba ya no ciñe el conflicto al problema del pago de estos servicios, sino que puso sobre la mesa el acuerdo de equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad, un compromiso que existía desde Carnaval, aunque el alcalde ha venido defendiendo que tienen hasta final de año para resolverlo. A primeros del pasado mes de marzo, el alcalde y la concejala de Policía Local, María José Solana, firmaron con los sindicatos (salvo CSIF) para que la equiparación se lleve a cabo de forma gradual, entre los años 2022, 2023 y 2024. En Aspolobba vincularon la resolución del conflicto a rematar este acuerdo, y el martes se dieron pasos adelante, así como para que los mandos tengan el mismo concepto de peligrosidad que los agentes, según explicó el presidente de este sindicato, Manuel Manzano.

En Aspolobba quisieron ayer ser cautos antes de lanzar las campanas al vuelo, pero sí confirmaron que hay preacuerdo con el ayuntamiento, que tenía que ser redactado por los servicios jurídicos. A la maratoniana reunión del martes asistieron, por un lado, cinco representantes sindicales, todos uniformados, y, enfrente, además del alcalde, el portavoz del grupo popular, Antonio Cavacasillas, la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, el de Economía y Hacienda, Eladio Buzo y la concejala de Policía Local, María José Solana. Se sentaron a las 11.00 horas de la mañana, cuando terminó la reunión de la Junta de Seguridad Local, en la que quedó por resolver el dispositivo completo de la Policía Local, y se levantaron a las 22.30 horas, con los deberes hechos. Que sea el alcalde el que hoy comparezca para explicar los detalles forma parte del acuerdo alcanzado.

En cuanto al concepto de peligrosidad, en el sindicato defienden la importancia del acercamiento alcanzado, pues implica que la peligrosidad del oficial sea igual que la del agente con el que circula en un coche patrulla. Es un ejemplo que también sirve para justificar la equiparación salarial, pues en Aspolobba creen que no es de recibo que cobren menos cuando hay patrullas conjuntas de policías locales con nacionales con las mismas competencias, añadidas al cumplimiento de las ordenanzas municipales y en materia de tráfico. El acuerdo alcanzado en materia económica sigue pareciendo «insuficiente» a Aspolobba, «pero cubre las expectativas en su mayoría», pues saben que en toda negociación deben ceder ambas partes.

Manzano no entiende que se haya tenido que apurar tanto la negociación, con la feria a la vuelta de la esquina y aduce que su disponibilidad ha sido absoluta desde que estalló el conflicto y la Policía Local se plantó. En el camino han dejado de celebrarse actividades en la ciudad, precisamente porque los policías se negaban a realizar más servicios extraordinarios, como el Triatlón de Puerta Palmas y una prueba de ciclismo adaptado. Manzano sabe que la situación a la que se había llegado debía solucionarse ya «porque no tenía otro recorrido». Distinto hubiese sido que la plantilla de la Policía Local de Badajoz estuviese mejor dotada para que no existiese tanta necesidad de servicios extraordinarios voluntarios. El problema es que el déficit de personal no se resuelve de un día para otro y se viene arrastrando desde hace años, según denuncia Aspolobba, que defiende la necesidad de una planificación de plazas sostenida en el tiempo, a la que no se ha comprometido ninguna corporación municipal.