El grupo municipal socialista aseguró este lunes que la feria de San Juan «no corre prisa» para el equipo de Gobierno y, por ello, no considera presentarla con una mínima antelación. A falta de tres días para que comiencen los festejos, el año pasado se dio a conocer ocho días antes, aún no se sabe si habrá nuevas sorpresas o si finalmente el botellón estará permitido. La formación, que esperaba una mayor capacidad de resolución por parte del edil de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, afirmó que Badajoz no puede vivir en una «constante improvisación».

Después de crear «ficticios» problemas con el alumbrado o los fuegos artificiales, el PSOE lamentó que el dilema sea ahora las líneas de autobuses nocturnas, de las que no ay ninguna información acerca de las fecuencias. «Se aprovechan de que la ciudadanía está deseando celebrar sus fiestas patronales, como pasó en carnavales», resaltó la concejala Candy Arce. Por otro lado, el grupo no tiene conocimiento de que el alcalde, Ignacio Gragera, se haya reunido con los agentes de Policía Local para solventar los problemas que arrastran y se cuestiona con qué garantías se llevará a cabo este año San Juan.