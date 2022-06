La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un hombre a dos años y medio de prisión por abusos sexuales sobre su sobrina, una menor de nueve años, hechos ocurridos en la capital pacense en 2012. Según la sentencia, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 1.500 euros por los daños morales producidos, que se suman a los 1.000 euros ya abonados con anterioridad.

La Audiencia considera probado que el hombre se quedó a dormir en invierno de 2012, junto a su mujer e hijo menor, en casa del hermano del procesado, pernoctando en la habitación de la menor. En un momento de la noche, el varón, en pijama, "abrazó fuertemente con ánimo lascivo" a la niña con movimientos "obscenos y libidinosos" durante "unos cinco o 10 minutos", de los que la víctima intentaba zafarse.

El juicio por estos hechos se celebró a puerta cerrada a finales del pasado mes. Tras la vista, la acusación particular pidió seis años de prisión, mientras que el ministerio fiscal solicitó tres años y medio, al reconocer la atenuante del tiempo transcurrido desde que se produjo el episodio hasta que se celebró el juicio.

A su vez, la defensa del hombre, que reconoció los hechos durante la vista, alegó este atenuante, así como el de reparación del daño, por lo que consideró que la pena debía ser de entre uno y dos años de prisión.

La víctima no habló del suceso a sus padres hasta transcurridos más de tres años. Sus progenitores inicialmente no dieron crédito a su relato, pero en 2019, una hermana de la víctima les contó un episodio similar sucedido en Portugal cuando tenía 10 años. Por estos hechos, el acusado se sentará a finales de año en el banquillo de la Audiencia Nacional, al no haber ocurrido en territorio español. Tras la confesión de la menor, los padres rompieron las relaciones con el acusado y lo denunciaron.