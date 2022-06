Tubasa y el Comité de Empresa no han llegado a un acuerdo y la convocatoria de huelga indefinida se mantiene a partir del próximo día 17, justo en el comienzo de la feria de San Juan, de 21.00 a 7.00 horas.

Este jueves se han reunido las dos partes para ver si daban una solución a esta problemática y los trabajadores llegaban al encuentro con la idea de ceñirse al preacuerdo que habían tenido en negociaciones anteriores, cuyas condiciones eran una subida salarial del 2% con una clausula de revisión salarial sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a finales de año para su equiparación. El presidente del comité, Antonio Villalba, ha asegurado que «es lo más sensato y justo». A su juicio, la intención no ha sido nunca perjudicar a los ciudadanos y considera que no están reivindicando nada que sea exagerado. «No nos queda otro camino, a nadie nos gusta», ha agregado. el representante ha explicado también que la respuesta de la empresa ha sido que no pueden asumir el gasto.

El convenio colectivo está vencido desde 2020 y el pasado año ambas partes decidieron prorrogarlo por la pandemia hasta este periodo en el que ha estallado el conflicto.

El gerente de la concesionaria de transporte público, Julián Pocostales ha reconocido que «había pocas posibilidades» de que se entendieran porque el ayuntamiento tiene que dar el visto bueno al incremento en los costes porque, de lo contrario, abocaría a la empresa a la ruina. El escollo es la revisión del IPC puesto que el consistorio no admite una subida salarial superior a la que han tenido los funcionarios, que ha sido de un 2%. «Espero que todo el mundo ponga algo de su parte porque no es posible seguir así y habrá que darle una solución de alguna manera».

Por su parte, el concejal de Transporte Público, Jesús Coslado, ha instado a Tubasa a que llegue a un acuerdo con los conductores lo antes posible y ha aseverado que no están dispuestos a sumir que la ciudad pague una subida salarial por encima de los trabajadores municipales. Así, ha detallado que piden un 2% más, a lo que habría que sumar un 5% del IPC que se pueden encontrar a final de año, algo que es «totalmente inviable e inasumible». Esta medida supondría que el coste de la concesión subiera de una forma «bárbara» hasta un 5%.

En cuanto a los servicios mínimos para la feria, los empleados creen que el horario en el que está programada la huelga, de 21.00 a 07.00 horas, no es un servicio esencial si no extraordinario y tendrán que esperar a lo que dictamine la autoridad judicial. Pocostales ha indicado que es el ayuntamiento quien tiene pedir los servicios mínimos y que se limitará a recoger y notificar lo que ocurra, mientras que Coslado piensa que existe jurisprudencia que respalda que esos servicios mínimos deben cumplirse en el segundo evento más importante para la ciudad después de la Navidad. Asimismo, ha dicho que será la empresa la que tiene que considerar si para ello debe contratar personal externo.