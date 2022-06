Revés judicial para la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Badajoz, con consecuencias en el servicio de Parques y Jardines, pues una sentencia acaba de anular la segunda prueba para cubrir con personal funcionario de carrera mediante el sistema de oposición libre 16 plazas de oficial de segunda jardinero, que están ocupadas desde hace más de un año por los opositores que superaron todo el proceso. La jueza considera probado que el tribunal calificador de las oposiciones no hizo públicos antes del segundo ejercicio los criterios de corrección. Si se cumple la sentencia, el ayuntamiento debería repetir este examen, pero ya ha anunciado que recurrirá el fallo, según confirmó ayer a este diario. Puede hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)

La sentencia, referida a dos demandas, es del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Badajoz y tiene fecha de 2 de junio. Las bases de la convocatoria de las 16 plazas se publicaron el 23 de noviembre de 2018. Se apuntaron 748 aspirantes. El primer examen se realizó el 3 de diciembre de 2019 en Ifeba. La segunda prueba consistía en un supuesto práctico y se celebró el 26 de febrero de 2020. El 30 de junio se publicó la relación provisional de aprobados y 29 aspirantes presentaron una reclamación porque no estaban de acuerdo con la puntuación. El sindicato USO ya había denunciado que el tribunal no facilitase a los opositores justo antes de la realización de los ejercicios los criterios de corrección que se les aplicarían para puntuarlos. El 5 de octubre se publicó la lista de los que habían superado el segundo ejercicio, en la que no figuraba ninguno de los demandantes, que interpusieron recursos de alzada, que fueron desestimados el 21 de abril. Hasta que no se presentaron las reclamaciones por vía administrativa no supieron que cada una de las cinco preguntas tenía una valoración distinta.

Según recoge la sentencia en sus fundamentos de derecho, cuando el tribunal se reunió el 14 de septiembre de 2020 adujo que no estaba obligado a facilitar los criterios de evaluación y entregarlos «supondría orientarlo hacia las respuestas correctas».

La jueza se refiere en su fallo a sentencias del TSJEx y del Tribunal Supremo, según las cuales «no hacer públicos los criterios de calificación o de puntuación de los ejercicios antes de la realización constituye una vulneración del principio de publicidad y el de transparencia que deben regir en procesos selectivos como el que constituye el objeto litigioso».