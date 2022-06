La poeta, periodista, columnista y escritora española Azahara Palomeque es la autora invitada en el mes de junio a la sección #LdeLírica de Ámbito Cultural. El acto, presentado por el también escritor y poeta Daniel Casado, consistirá en una lectura de sus poemas, hoy miércoles, 9 de junio, a las 20.00 horas. Recientemente retornada a España tras casi 13 años viviendo en Estados Unidos, Azahara Palomeque repasará en este encuentro con el público algunas de sus obras.

Azahara Palomeque ha publicado numerosos poemas, cuentos y ensayos en revistas culturales españolas, estadounidenses y latinoamericanas. Su obra ha sido incluida en varias antologías, entre las que destaca ‘Poesía sin Fronteras’ (Huerga y Fierro, 2018) y ‘Diáspora. Poetas extremeños en el ‘exilio’ (Liliputienses, 2020). Ha sido traducida al inglés y al griego.

La autora ha ofrecido recitales poéticos en varias universidades americanas, en la Biblioteca Pública de Nueva York y la Free Library de Filadelfia, el Instituto Cervantes de Nueva York, así como en la Feria del Libro de Madrid, la de Badajoz y el Café Libertad, entre otros. Entre los libros que ha publicado se encuentran ‘Currículum’ (RiL Editores, 2022), ‘Año 9. Crónicas catastróficas en la Era Trump’ (RiL Editores, 2020), ‘RIP’ (Rest in Plastic) (RiL Editores, 2019), ‘En la Ceniza Blanca de las Encías’ (Isla de Siltolá, 2017), ‘American Poems’ (Isla de Siltolá, 2015); y la plaquette bilingüe ‘El Diente del Lobo/ The Wolf’s Tooth’ (Carmina in minima re, 2014).

Además de su labor literaria, es periodista y colaboradora habitual de la Revista Contexto (CTXT) y La Marea. Mantiene también una tribuna mensual en El País. Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, posee un Máster en Estudios Luso-brasileños por la Universidad de Texas en Austin, y es Doctora en Estudios Culturales por la Universidad de Princeton.