El Comité de Empresa de Tubasa ha anunciado esta tarde la convocatoria de una huelga indefinida a partir del próximo 17 de junio, día en el que comienza la feria de San Juan, con paros que afectarán a las horas de mayor actividad en el recinto ferial, de 21.00 a 07.00 horas.

Este jueves está previsto, a las 09.30 horas en la sede del Servicio de Mediación y Arbitraje, un acto de conciliación para llegar a un acuerdo en el convenio colectivo. El presidente del comité, Antonio Villalba, ha explicado que en caso de que las partes, trabajadores y empresa, encuentren un punto en común se suspenderán las movilizaciones pero que, de lo contrario, seguirán para adelante. «La negociación está parada, está bloqueada y esperamos a ver que pasa esta mañana», ha dicho a la vez que ha destacado que «este momento no nos gusta a nadie». Villalba ha asegurado que una vez que finalice la reunión podrán ofrecer más detalles de las condiciones laborales.

Los trabajadores han dado a conocer esta medida en un comunicado en el que han recalcado que el objetivo de la huelga es alcanzar un acuerdo en materia retributiva que permita finalizar la negociación del convenio colectivo, actualmente bloqueada. En el mismo han aclarado que, hasta el momento, han mantenido varios encuentros «sin que se haya obtenido ningún resultado positivo». La plantilla de transportes urbanos ha exigido a los gestores de la empresa y al Ayuntamiento de Badajoz que «cumplan con su responsabilidad y con los compromisos que adquirieron ante ellos». Asimismo, ha indicado que esta mediación será «la última oportunidad para alcanzar un acuerdo satisfactorio» para las partes y suspender la convocatoria de huelga.

Por su parte, el gerente de Tubasa, Julian Pocostales, ha recordado que el pasado año, por la pandemia, no se negoció el convenio y ahora se están discutiendo las condiciones y la subida salarial para los próximos tres o cuatro años. «La subida salarial que se pide se calcula sobre la masa salarial, que es el 65 o el 70% del gasto. Eso se le ha pasado al ayuntamiento y dice que no lo puede asumir», ha declarado. Lo que pretende el Comité de Empresa no lo reconoce el consistorio, según ha manifestado Pocostales, porque el coste total por la subida es importante, mientras que la empresa no se puede «arruinar» al pagar unas nóminas que luego no va a cobrar.

Tubasa cuenta con una plantilla de 130 trabajadores aproximadamente y esta huelga perjudicaría gravemente a la feria de San Juan porque se saca toda la flota, 53 autobuses. El gerente ha expresado que no puede actuar de ninguna manera ante esta situación porque «la ley es la ley».

Este diario ha tratado de conocer la opinión del ayuntamiento sobre la convocatoria de la huelga pero no fue posible.

Es el segundo conflicto laboral que se produce en menos de un año. El pasado mes de noviembre los empleados salieron a la calle para reclamar que el ayuntamiento abonara a la empresa la liquidación del déficit del 2020 (1, 2 millones de euros) y garantizar así el cobro de sus salarios. Por aquel entonces las protestas se llevaron a cabo en la plaza de España y en ellas mostraron su «preocupación» ante el conflicto que, todavía en la actualidad, mantienen el consistorio y la concesionaria.

En este sentido, Pocostales ha aseverado que, a día de hoy, el ayuntamiento le debe a la empresa unos 650.000 euros del año pasado, además de dos o tres facturas en lo que va de 2022. Aún así ha insistido en que este no es el motivo de la huelga