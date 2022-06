La burla de la presentadora de Los Palomos sobre Celdrán trae cola

Los Palomos siguen dando que hablar días después de su celebración aunque no para bien. Las burlas de la presentadora, la humorista Henar Álvarez, sobre el exalcalde Miguel Celdrán, ya fallecido, están trayendo cola, para disgusto de la organización, que lamenta que esta polémica pueda emborronar el excelente balance de la última edición. Tal está siendo la repercusión, que la familia de Celdrán ya ha puesto lo sucedido en manos de abogados. «Esto no se puede dejar así porque no se debe atacar gratuitamente a una familia y a una persona que ya no puede defenderse», lamentó ayer Leonor Celdrán, una de las hijas del que fue durante 18 años alcalde de Badajoz.

Esta reacción tiene su origen en las palabras de la presentadora, que el sábado, en el escenario de la Alcazaba expresó: «Me flipa que os insulte un alcalde homófobo y hayáis montado una fiesta que dura ya 11 años para que se joda. Estará el tío pensando: ya me podría haber metido la lengua en el culo». En ese momento el público le advirtió de que el alcalde ya ha fallecido y la humorista al escucharlo, cortó la broma. «Be silent», se le oyó decir. La familia de Celdrán no tardó en enterarse de estos comentarios. «Mucha gente empezó a avisarnos enseguida, con mensajes privados, porque en Badajoz la gente no solo quiere mucho a mi padre, también a nosotros, el vídeo ha llegado a todos los nietos, los propios amigos se lo enviaron». Leonor aduce que «lo mínimo» que se debe pedir a alguien que va a ejercer de presentadora es «que se informe un poco de la fiesta a la que viene, porque esta chica estaba descolocada completamente y además se le nota», por lo que aconsejó que de ahora en adelante la organización debería tener «un poco de cuidado con las personas que contrata». Además, la familia no solo cree que la presentadora debería haber pedido ya perdón por sus palabras, sino que echa en falta que Fundación Triángulo, como organizadora, «no haya salido a condenar» lo sucedido y espera «una rectificación», tanto de la organización como del colectivo LGTBI. «Esta fiesta existe gracias a mi padre y eso no se puede olvidar, porque esta chica está cobrando gracias a mi padre», manifestó Leonor Celdrán. «No se puede pagar con dinero público a una persona que viene a insultar, es vergonzoso», recriminó. Fundación Triángulo, por su parte, ha optado por no entrar en polémica y su presidenta, Silvia Tostado, simplemente ha señalado que la humorista no sabía que Celdrán había fallecido, como demostró con su reacción cuando el público se lo dijo, por lo que la organización considera que se ha sacado de contexto. Según Tostado, esta polémica es «una cuestión completamente interesada y no vamos a permitir que nada empañe un desarrollo ejemplar y maravilloso de Los Palomos». VÉLEZ primero / El primero en protestar por lo ocurrido en el escenario de Los Palomos fue el exconcejal de Vox y socio del equipo de gobierno municipal, Alejandro Vélez, que el domingo reclamó al alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, que pidiese a la presentadora que se disculpase por sus palabras. A petición de la prensa, Gragera reaccionó ayer para decir que la presentadora «debe recapacitar, repensar y preguntar a quien le dio la información por qué se la dio sesgada, por qué no le trasladó qué supuso este alcalde para la ciudad y para esta fiesta» y «si tiene esa información no estaría de más que dijera unas palabras, sobre todo a su familia, a la que seguramente ofendió mucho, y también a los pacenses, que sentimos a Celdrán como uno de los grandes precursores de este fiesta». En opinión del alcalde, a Henar Álvarez no se le dio «la información correcta» ni le explicaron quién era y qué suponía Miguel Celdrán para la ciudad de Badajoz. Por todo ello, consideró que lo sucedido parte en primer lugar de una falta de información «evidente», por el hecho de que desconociera que el exalcalde había fallecido, lo que demuestra que recibió una información «sesgada». Pero sobre todo, el alcalde defendió que las palabras de la presentadora «no representan lo que la figura de Miguel Celdrán supuso para esta fiesta, independientemente de su origen» y que la cómica desconocía que «precisamente» el exalcalde «puso a disposición de los organizadores una ciudad que es un referente en la lucha por la igualdad y la diversidad». Sobre este mismo tema se pronunció el PP de Badajoz en una nota en la que lamentó que la presentadora de Los Palomos «no tuviera una llamada de atención ante lo impropio de su conducta, su atronadora falta de información y su doloroso discurso tan cargado de odio» en una fiesta «donde, precisamente, se promueven los mensajes y las actitudes de diversidad, tolerancia y concordia». El PP condenó «a quienes, desde posturas de desinformación y radicalidad, pretenden ensuciar una fiesta abierta y divertida, plural y tolerante» y requirió que la organización de Los Palomos y el ayuntamiento reclamen disculpas públicas «toda vez que su ataque y descalificaciones emborronan una fiesta que se desarrolló con normalidad y celebración por la inmensa mayoría de sus participantes».