El fin de semana pacense en honor a la diversidad sexual acaba con muy buenas sensaciones. Los Palomos cierran la edición con una gran afluencia de público. Según Silvia Tostado, presidenta de la Fundación Triángulo, entre la tarde del sábado y parte de la madrugada, se congregaron 27.000 asistentes «en el momento álgido», que coincidió cuando la cantante española Rosa López estaba en el escenario de la Alcazaba y, en el de Puerta de Palmas, el músico y activista Putochinomaricón.

La polémica también hizo acto de presencia. Unas declaraciones de la presentadora de la fiesta, Henar Álvarez, que aludían al origen de Los Palomos criticando el comportamiento del entonces alcalde y ya fallecido, Miguel Celdrán, han trascendido al Ayuntamiento de Badajoz. El exconcejal de Vox y ahora no adscrito, Alejandro Vélez, emitió un comunicado exigiéndole al actual alcalde Ignacio Gragera, que tomara medidas ante la situación.

Según Vélez, la presentadora dijo en el escenario: "Me flipa que os insulte un alcalde homófobo y hayáis montado una fiesta que dura ya 11 años para que se joda. Estará el tío pensando: ya me podía haber metido la lengua en el culo..."

Estas palabras no han pasado por alto en las redes sociales. Usuarios de Twitter e Instagram también han querido opinar y, en la mayoría de veces, reprochar la actitud de Álvarez. En los comentarios de su última publicación de Instagram, no ha faltado un comentario negativo al respecto: "Lo que ha sido increíble es como has demostrado tu poca educación al faltarle el respeto a una persona muerta!! Desvinculándote por completo de lo que el espíritu de la fiesta reivindica. Un poco bochornoso y nada adecuado los comentarios que profirió usted para ser una profesional de los medios de comunicación".

Aun así, la mayoría de respuestas son positivas y evitan hacer referencia a esa parte del discurso. Muchas personas agradecen su presencia en la fiesta y le transmiten apoyo y cariño.

Algo que se nota menos en Twitter, donde la libertad de expresión va más allá y comienzan a llegar palabras despectivas e insultos. Así ocurrió cuando la cuenta oficial de Los Palomos publicó el pasado sábado un tweet centrado en la presentadora, y la caja de comentarios se llenó de mensajes como: "es una payasa de la que se avergonzaría cualquier payaso de bien", "se ha mostrado irrespetuosa, payasa e inculta" o "lo de insultar y mofarse de una persona que fue alcalde de Badajoz también se le da muy bien".

💥 Espontánea y divertida, así se ha mostrado la cómica Henar Álvarez (@henarconh) ante un público muy entregado y con ganas de disfrutar de la noche. 💃#LosPalomos2022 pic.twitter.com/z6Hm5lYbdo — Los Palomos - Badajoz (@palomosbadajoz) 4 de junio de 2022

Habrá que esperar para saber si el alcalde de la ciudad toma alguna decisión al respecto y de momento, Henar Álvarez no se ha pronunciado.