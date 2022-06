Fundación Triángulo calcula 27.000 asistentes en Los Palomos

Por si alguien lo dudaba, Los Palomos han vuelto a Badajoz con fuerza, tras el paréntesis de la crisis sanitaria. Según Silvia Tostado, presidenta de la Fundación Triángulo, que organiza esta fiesta por la diversidad sexual desde que nació hace once años, Los Palomos 2022 llegaron a congregar la tarde del sábado y buena parte de la madrugada de ayer a 27.000 asistentes «en el momento álgido», que coincidió cuando la cantante Rosa López estaba en el escenario de La Alcazaba y, en el de Puerta de Palmas, ofrecía un concierto el músico y activista Putochinomaricón. En la Alcazaba no llegó a cubrirse el aforo, que estaba limitado a 8.000 personas, pero la organización estima que rozaron las 7.900 y, el resto, en Puerta Palmas, según los cálculos que han realizado con un sistema de ocupación del espacio público.

Los datos de la Policía Local son semejantes. El dispositivo de seguridad finalizó a las 3.45 horas. Según informó la concejala del área, María José Solana, simultáneamente llegó a haber 23.000 personas y 30.000 entre ambos escenarios. Estas cifras rozan las anteriores a la pandemia, pues en 2019 hubo 32.000 asistentes.

La presidenta de Fundación Triángulo no podía evitar ayer expresar su satisfacción por cómo han transcurridos estos últimos Palomos. «Estamos muy contentos», repetía. Y eso que esta edición «nos daba un poco de vértigo porque han pasado tres años», reconocía, a la vez que insistió en que «el balance es muy positivo», La participación pudo reducirse por la coincidencia con otras actividades. «Pero la gente que es fiel a Palomos respondió, muchos me decían que claro que estaban aquí, como todos los años», señaló Tostado, que reivindicó que Palomos es una cita «que no es solo de Badajoz, sino que ha trascendido a la ciudad e incluso a la región». Todo ello con «mensajes muy claros». Además, este año la intención de la directiva fue cuidar mucho el cartel para que agradase a distintos públicos y que al mismo tiempo fuese «comprometido». El resultado es que «no hemos podido acertar más». Rosa López fue «maravillosa» y también Javiera Mena o Tremenda Jauría, con una alternativa feminista «que para nosotros era muy importante».

Tostado se niega a menospreciar al público de Puerta Palmas, porque los jóvenes necesitan divertirse y han sido ejemplares en la pandemia.

A Fundación Triángulo le llegan muchas propuestas para mejorar Los Palomos, que los responsables escuchan. «Nosotros somos una entidad social, nos dedicamos a la lucha por la igualdad y Palomos es una herramienta para conseguir los fines que perseguimos». Transcurrida esta edición, Silvia Tostado cree que hay Palomos para rato «y hay suficientes motivos». Para ellos no es solo una fiesta, porque «implica mucho más» y «desafortunadamente el panorama implica que a corto y medio plazo seguirán siendo necesarios». Aunque piensen en positivo, «Palomos se debe seguir sacando a la calle para que no se nos olvide nunca que la LGTBIfobia existe y hay que seguir reivindicando igualdad»

«Todo ha transcurrido con total normalidad», destacó Solana, en referencia a la ausencia de incidencias graves. Como resultado de una agresión a la 1.00 de la madrugada en el entorno de Puerta Palmas, un joven de 26 años tuvo que ser trasladado al Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz tras sufrir un fuerte golpe en la cara. Este fue el principal suceso, según los datos ofrecidos por Cruz Roja. Además del joven mencionado, hubo otras 4 derivaciones a centros sanitarios, pero se debieron a la necesidad de realizar pruebas complementarias o mantener a los pacientes en observación. En total, Cruz Roja realizó 71 asistencias, de las que 19 fueron intoxicaciones por consumo de alcohol, entre ellos dos menores, que fueron recogidos por sus padres, y otras 3 por drogas. 22 personas fueron atendidas por heridas accidentales, y otras 10 con traumatismos, una por quemaduras, 3 por enfermedades comunes, 5 con crisis de ansiedad, 3 sufrieron síncopes y 2 esguinces. Como resultado de agresiones producidas en el transcurso de la fiesta, fueron atendidas tres personas. Las cifras de incidencias son inferiores a las registradas hace dos años, cuando Cruz Roja registró 92. Casualmente, se produjo otra agresión en el entorno de Puerta Palmas. Cruz Roja desplegó durante la jornada de sábado un total de 41 efectivos con 6 unidades móviles y dos puestos de atención, uno de ellos medicalizado. La concejala, por su parte, quiso trasladar su «agradecimiento» a todos los servicios municipales implicados.