El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, cree que la presentadora de Los Palomos, la cómica Henar Álvarez, debería pedir disculpas a la familia de Miguel Celdrán y a lo pacenses por las palabras que pronunció durante su monólogo en el escenario de la Alcazaba. "Estas palabras absolutamente desafortunadas no representan la tolerancia ni el respeto que Los Palomos tienen que trasladar", ha señalado, al tiempo que ha defendido que Henar Álvarez "debe recapacitar, repensar y preguntar a quien le dio la información, por qué se la dio sesgada, por qué no le trasladó qué supuso este alcalde para la ciudad y para esta fiesta" y "si tiene esa información no estaría de más que dijera unas palabras, sobre todo a su familia, a la que seguramente ofendió mucho, y también a los pacenses, que sentimos a Celdrán como uno de los grandes precursores de este fiesta".

Vélez pide al alcalde que exija a la presentadora de Los Palomos una rectificación pública Esta reacción tiene su origen en las palabras de la presentadora, que en su monólogo llegó a decir en el escenario: "Me flipa que os insulte un alcalde homófobo y hayáis montado una fiesta que dura ya 11 años para que se joda. Estará el tío pensando: ya me podría haber metido la lengua en el culo". Las redes sociales, divididas con Henar Álvarez por su discurso en Los Palomos de Badajoz 2022 Gragera responde así a la petición que le ha dirigido el exconcejal de Vox, ahora no adscrito y socio de gobierno, Alejandro Vélez, que a través de un escrito ha solicitado al alcalde que exija a la presentadora una rectificación pública y que pida perdón "o, en su defecto, que presente una querella criminal contra ella" además de no pagarle, por unos hechos que considera "muy graves". A raíz de estos comentarios, Vélez denunció que "no es de recibo" que se contrate a 'artistas' que no se preocupan antes de subir al escenario de saber cuál es la historia de esta fiesta y dónde se encuentran sus autores. Gragera ha reconocido hoy que a la presentadora no se le ha dado "la información correcta" ni se le ha explicado quién era y qué suponía Miguel Celdrán para la ciudad de Badajoz. Por todo ello, considera que lo sucedido parte en primer lugar de una falta de información "evidente", por el hecho de que desconociera que el exalcalde había fallecido, lo que demuestra que recibió una información "sesgada". Pero sobre todo, el alcalde defiende que las palabras de la presentadora "no representan lo que la figura de Miguel Celdrán supuso para esta fiesta, independientemente de su origen" y que la cómica desconoce que "precisamente" Miguel Celdrán "puso a disposición de los organizadores una ciudad que es un referente en la lucha por la igualdad y la diversidad".