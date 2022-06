De sobras es conocida la historia del origen de Los Palomos de Badajoz, fraguada en unas palabras del entonces alcalde, el popular Miguel Celdrán, ya fallecido, en una entrevista en una emisora de radio. El exconcejal de Vox y ahora no adscrito, Alejandro Vélez, emitió ayer un comunicado que mañana se traducirá en un escrito en el registro del ayuntamiento, en el que considera "necesario" que el actual alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, como "máxima autoridad de la ciudad" exija a la presentadora de Los Palomos en el escenario de la Alcazaba, la cómica Henar Álvarez, una "rectificación pública" por "insultar gravemente a Celdrán y a todos los pacenses. Según Vélez, la presentadora dijo en el escenario: "Me flipa que os insulte un alcalde homófobo y hayáis montado una fiesta que dura ya 11 años para que se joda. Estará el tío pensando: ya me podía haber metido la lengua en el culo...".

Para Vélez, "estas expresiones dirigidas al alcalde Miguel Celdrán (Q.e.p.d.) son un insulto hacia él y hacia todos los pacenses que en cinco mayorías absolutas le dieron la confianza para dirigir los designios de la ciudad". Según este concejal, "no es de recibo que se contrate a 'artistas' que no se preocupen antes de subir al escenario de saber cuál es la historia de esta fiesta y dónde se encuentran sus autores, con el fin de evitar que vengan de fuera a insultar a los pacenses". Debido a lo sucedido, el exconcejal de Vox pide que la cómica rectifique "y que pida perdón" o, en su defecto, que el alcalde "presente una querella criminal contra ella, amén de no pagarle los emolumentos contratados por estos hechos, muy graves".