Rosa López, la eurovisiva Rosa de España, la vencedora de la primera edición de Operación Triunfo, está este sábado en Badajoz, donde canta esta noche, porque es cabeza de cartel de la gran fiesta de la diversidad sexual, Los Palomos 2022, en el escenario de la Alcazaba.

Su actuación está prevista dentro de unas horas y ya ha invertido la mañana en ensayar y en atender a los medios de comunicación, con la naturalidad y espontaneidad que la caracterizan. Rosa López sabe por qué está en Badajoz y tanto es así que se ha ofrecido a volver en las próximas ediciones, a cantar o "a lo que sea". "El mensaje que ha transmitido es que "todos queremos una sociedad limpia, bonita y llena de valores y qué bien que sea a través de la música, en mi caso, de los niños, de la cultura, del turismo y que la gente se lo pase bien", ha defendido, acompañada de Silvia Tostado, presidenta de Fundación Triángulo, organizadora de esta fiesta, y de la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, que se ha acercado esta mañana a Badajoz.

Aún no imagina el recinto de la Alcazaba lleno de público. Lo estará. El aforo se ha limitado a 8.000 personas. Rosa López solo tiene palabras de agradecimiento y admiración hacia Fundación Triángulo. "Esto es un milagro, que se reúna tanta gente y que además lo hagan con tanto amor, tan generosos con la cultura y con los valores", ha destacado, como también se ha referido a que esta fiesta logre atraer a "un turismo maravilloso". "Yo hoy soy una flor más del jardín, que se lo va a pasar bien y que va a disfrutar de los momentos que nos están dando Los Palomos".

Lleva una semana "estresada" porque su cita en Badajoz supone el regreso a los conciertos multitudinarios. Esta noche, en la Alcazaba, ofrecerá "canciones del pasado y del presente, porque la música es una máquina del tiempo, vamos a procurar sobre todo que la gente se lo pase bien, que para eso hemos venido, yo por lo menos". Un repertorio conocido que "espero que el público cante conmigo".

Rosa López se ha convertido en icono del colectivo LGTBi, algo "que me da tanto respeto que me ocurre como con otras cosas, que por no entrar en demagogia no estoy más agradecida". Pero uno de los motivos por los que está tan feliz de cantar en Badajoz es "por esos valores, porque por encima de todo está el respeto y el público LGTBi, además de que siempre ha apoyado mucho la música y es el que mueve a los eurofans, está la parte humana, con la que me quedo, porque defienden todo con mucho respeto y cariño, siendo libres". Le cuesta entrar en más detalle porque teme que alguien pueda pensar que con sus palabras quiere ganarse a este colectivo. Pero no es así. "Lo que más nos gusta a los cantantes es la sensación de cobijo, que te aceptan tal cual eres, igual que ellos piden respeto nosotros agradecemos cuando nos lo dan".

Rosa López llega a Badajoz después del despliegue informativo que ha provocado la participación de España en Eurovisión, de cuya historia esta cantante forma parte destacada. Ella volvería al concurso, pero no para participar en la competición, sino "para hacer un gran espectáculo".

El de esta noche será su primer concierto de su gira 'Fénix'. "Estoy nerviosa y emocionada y muchas veces, por los nervios de la emoción me quedo en blanco, no me gustaría que me ocurriese eso, porque el 'ole me he equivocado' fue hace veinte años y ya no", bromea. La cita con su público es esta noche, a partir de las 23.00 horas. "No me vengáis cansado de casa, descansad, que esta noche hay que darlo todo", ha sido su mensaje.