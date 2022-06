Juan Mayorga: "Siento que ha sido premiado el teatro"

El flamante Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, el dramaturgo y académico madrileño Juan Mayorga, llegó ayer a Badajoz, después de un viaje en tren de demasiadas horas, un bocadillo en la estación -sin quejarse- y todavía «desconcertado» por la cantidad de mensajes que estaba recibiendo y las entrevistas concedidas en las últimas horas (el premio se conoció el miércoles). A pesar de ello, mantuvo su gesto amable y su expresión tranquila y razonada.

Cuando le comunicaron el premio «por supuesto me emocionó, me alegró y me sorprendió» y con el paso de las horas se percató aún más de su importancia. «Han sido tantas las felicitaciones y de personas importantes en el mundo teatral de muy distintos países, que han hecho darme cuenta aún más de la envergadura del premio y de la responsabilidad que comporta, porque tratándose de un premio que otorgan personas que respeto, cuyo respeto quiero seguir mereciendo, y un premio que ha señalado a figuras tan importantes, mucho más importantes que yo, uno tiene que esforzarse en merecerlo».

Para entender estas palabras hay que saber que a Mayorga todos los reconocimientos que recibe le parecen desmesurados. «Es cierto que desde que en el colegio me pusieron un 9 en una redacción me he sentido un escritor sobrevalorado y esa impresión no ha dejado de acompañarme». Dicho esto «uno tiene que agradecer el premio e intentar hacer algo bueno de él, ser digno en la medida de lo posible». Lo que más le enorgullece es que «al señalar mi trabajo, señala la importancia de la literatura dramática, es decir de ese género de escritura que tiene un carácter paradógico, pues nace en el papel pero aspira a -como decía Lorca- ser poesía puesta en pie». Así, Mayorga entiende que al reconocer a un escritor «se señala la importancia de la autoría y creo que vivimos un momento en el que hay muchos autores importantes escribiendo en nuestra lengua, en España y en las Américas». Por otro lado, «siento que el teatro también ha sido premiado». Desde luego a todos aquellos que lo ayudan a hacer teatro «y a convertir esa literatura en una experiencia en el espacio y en el tiempo, de reunión e imaginación». Cuando conoció el premio, pensó en los actores, los directores que han imaginado sus obras, los músicos, los iluminadores y los escenógrafos, «en todos ellos».

El presidente del jurado del Princesa de Asturias destacó la obra de Mayorga porque es «acción, emoción, poesía y pensamiento». Justo como la quiere definir su autor. «Es cierto que esas palabras designan fuerzas que están en el teatro que amo y deseo que se hallen en el teatro al que aspiro». En ese orden, «porque creo que el teatro debe ser acción, drama es acción, emoción, tener la capacidad de verte a ti mismo en el escenario, es poesía porque se trata de mirar el mundo de otro modo y es pensamiento porque el teatro ha de insistir en preguntas que no tienen respuesta porque son inagotables e infinitas».

Para Juan Mayorga el 2022 está siendo un año de alegrías. Además de este premio, ha recibido la responsabilidad de dirigir el teatro de La Abadía, «donde precisamente queremos hacer teatro cargado de acción, emoción, poesía y pensamiento». También ha visto en escena ‘Silencio’, que él ha dirigido, y ‘El Golem’, de su amigo Alfredo Sanzol. Asimismo ha repuesto su espectáculo ‘La lengua en pedazos’, que dirige, sobre Teresa de Jesús. «De lo que se trata es de seguir trabajando», comenta. Precisamente ‘Silencio’ está programada en enero en el teatro López de Ayala con Blanca Portillo, «que ha conseguido construir una experiencia formidable para cada uno de los espectadores».

Su presencia ayer en Badajoz estaba anunciada mucho antes de que se hiciese público el premio. Había sido invitado por el Festival ibérico de Música para asistir al estreno de ‘El dilema’, una parte de la ópera ‘La paz perpetua’. Es la primera vez que adapta un texto suyo a este género musical. Previo al concierto de Sonido Extremo, el autor mantuvo un encuentro con el público junto al compositor José Río Pareja y el director de Sonido Extremo, Jordi Francés. El cafetín del López se llenó. Mayorga es un autor querido por los espectadores. «La gente tiene mucha paciencia conmigo, yo lo agradezco, trabajo para ellos, el teatro tiene que ser un acto de amor a la gente y eso no quiere decir entregar lo que la gente busca, no debemos tratarla como consumidores, sino darles lo que no esperan, lo que no quieren ver o no desean escuchar».