Los vendedores ambulantes podrían perder su licencia si no limpian el mercadillo

Lleva años denunciándolo, desde el inicio de la legislatura, en los que el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, ha estado criticando la suciedad que se acumula durante y después de los mercadillos en Badajoz y que obliga al servicio de Limpieza a realizar un esfuerzo extra. Aprovechando que se tenía que modificar la Ordenanza Municipal de Limpieza para introducir el contenedor marrón, de materia orgánica, Vélez ha incorporado otros cambios que tienen que ver con la obligación de los vendedores ambulantes de mantener limpio el espacio que ocupan. De no hacerlo, se considerará una infracción leve, que conlleva multas de 15 a 200 euros. Pero no se quedará ahí pues, según recoge el nuevo artículo incorporado a la ordenanza (36), el reiterado incumplimiento de esta obligación podría conllevar la retirada de la licencia municipal.

La modificación de la ordenanza fue aprobada ayer por el pleno del ayuntamiento, que celebró sesión ordinaria. A juzgar por la reacción de los grupos, la iniciativa de Vélez no había sido consensuada, ni con sus compañeros de gobierno y menos aún con el colectivo del comercio ambulante. Aún así, PP y Ciudadanos votaron a favor, mientras que el PSOE y Unidas Podemos la rechazaron. La socialista Ana Rufo compartió que el problema existe pero que un tema tan importante merecía un debate único. Según explicó el concejal popular Jesús Coslado, la intención de su grupo es presentar alegaciones en el periodo de exposición pública, previo a la aprobación definitiva. Coslado manifestó que el PP se sentía «engañado», pues Vélez no había informado ni a los vendedores ni al concejal de Mercados, Eladio Buzo. Vélez se mostró sorprendido por esta reacción, pues lleva años compartiendo su preocupación con el equipo de gobierno «y hay una inacción total» y quien puede hacerlo (concejales del PP) «no pone coto a este desmadre», por lo que «el servicio de Limpieza no aguanta más». Según la modificación acordada, cada puesto deberá contar con un recipiente donde depositar residuos, embalajes y las basuras que generen y, una vez llenos, se depositarán en contenedores colocados para este fin. El titular tendrá la obligación de dejar el espacio ocupado y sus inmediaciones «en perfectas condiciones de limpieza antes de la hora establecida para la finalización del mercadillo» y no podrá acumular residuos durante el periodo de venta. El ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente la limpieza que deben realizar los vendedores «imputándoles el coste de los servicios prestados y sin perjuicio de las sanciones» que correspondan. La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, acusó a Vélez de «gitanofobia», a lo que el concejal no adscrito contestó que en el mercadillo hay payos y gitanos y que a lo que tiene fobia es «a los incívicos».