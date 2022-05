El botellón estará permitido en Los Palomos de Badajoz en el entorno de Puerta Palmas

Quedan apenas cuatro días para que Badajoz explosione en un arcoiris de colores. Este sábado, 4 de junio, se celebra la jornada central de la gran fiesta de la diversidad, Los Palomos, en la que la organización, Fundación Triángulo, espera recuperar las cifras anteriores a la pandemia, con unos 30.000 asistentes, que se repartirán entre los dos escenarios, el de la Alcazaba, donde el aforo estará limitado a 8.000 personas, y el de Puerta Palmas, en cuyo entorno estará permitido el botellón, pues el ayuntamiento va a autorizar a los bares del río que saquen las barras a la calle, según acaba de informar el alcalde, Ignacio Gragera.

Esta mañana de martes se ha reunido la Junta de Seguridad Local en el ayuntamiento, que ha acordado el dispositivo de seguridad, formado el sábado por 200 efectivos, entre Policía Local, Nacional y Guardia Civil (con controles en los accesos de la ciudad), además de Cruz Roja (40 voluntarios), Protección Civil (15 voluntarios), seguridad privada en el recinto interior de la Alcazaba, Punto Violeta en Puerta Palmas (desde las 19.00 horas) y refuerzo de los servicios de Limpieza, Vías y Obras y Parques y Jardines. El conflicto por las jornadas extraordinarias de los policías locales parece haberse salvado, según ha explicado el alcalde, pues se han previsto 24 efectivos en el turno de tarde del sábado y 26 de noche, la mayoría con servicios ordinarios, salvo "tres o cuatro" extraordinarios de los que queden pendientes de cumplirse de los obligatorios. "Está absolutamente garantizado", ha recalcado el alcalde. Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Francisco Mendoza, ha comentado que Los Palomos es una fiesta "que no plantea grandes problemas en materia de seguridad ciudadana", de ahí que el dispositivo sea semejante al de 2019.

VARIOS ESPACIOS / La fiesta se celebrará en varios espacios. Se incorporan la plaza Alta y la de España con actuaciones de comparsas carnavaleras. Los principales serán el la Alcazaba y Puerta Palmas, cuyos escenarios abrirán de manera simultánea a las 17.00 horas, según ha concretado la presidenta de Fundación Triángulo, Silvia Tostado. En la Alcazaba los conciertos concluirán a las 2.00 de la madrugada. En este espacio se ha previsto una vía de evacuación por Suárez de Figueroa, con barreras de protección para evitar el acceso incontrolado de vehículos y un doble vallado interno para controlar el aforo y proteger los entornos patrimoniales. En la Alcazaba no se permitirá acceder con bebidas y la organización colocará barras donde se dispensarán. El segundo espacio está en Entrepuentes, en la zona comprendida entre Puerta Palmas y la glorieta de los Tres Poetas. Aquí se va a permitir a los bares de la zona poder sacar barras a la calle "para que aquellos que quieran que no tengan que bajar al río a consumir bebidas" y los que prefieran acudir con sus propias botellas podrán hacerlo. En este entorno habrá un control operativo que se monitorizará a través de las cámaras del ayuntamiento para evitar aglomeraciones y puntos de vigilancia aérea, que el delegado no ha querido concretar. También funcionarán dos puestos de campaña de Cruz Roja: uno en Reyes Católicos y otro en la Alcazaba. El horario del escenario de Puerta Palmas será hasta las 3.00 de la madrugada. Además, el puente de Palmas se va a cortar pues será la vía de evacuación, como ya se hizo en anteriores ediciones.

El alcalde ha mostrado su satisfacción por que Badajoz recupere esta fiesta, que ya se celebró a finales del año pasado con un formato más limitado. "Va a ser la fiesta de la diversidad que Badajoz merece y emplazo a los ciudadanos a que la disfruten con responsabilidad y tranquilidad". "Espero que se desarrolle como ha sido siempre", ha añadido el subdelegado. Por su parte, Silvia Tostado ha agradecido la labor de todos los efectivos y voluntarios y ha llamado la atención sobre la importancia de garantizar que sea una fiesta tranquila, que se celebra en familia, a la que viene todo tipo de público "y debemos estar especialmente atentos a las minorías que puedan intentar estropearnos la fiesta con actitudes y afirmaciones que inciten al odio o traten de violentarnos", ha alertado. Creen que no será así. "De hecho esta fiesta es una respuesta a todo eso y esperamos que la celebración de Palomos 2022 nos permita decir que hemos vuelto al formato normal y que el domingo hagamos un balance positivo que, con las cifras que tenemos de violencia hacia el colectivo LGTBi y de discursos de odio, es más necesario que nunca".