Nuevo paso en el Ayuntamiento de Badajoz para intentar resolver el conflicto con las jornadas extraordinarias de la Policía Local. El pleno ordinario de la corporación municipal ha aprobado este lunes el reconocimiento extrajudicial de crédito para poder abonar las que realizaron en enero, febrero y marzo e ingresar lo que corresponda en las nóminas de junio. La semana pasada recibieron una nómina complementaria con la deuda de 2021. El problema es que los policías no están conformes ni con las cantidades que han recibido del año pasado ni con que aún no hayan cobrado el trabajo de este año, por lo mantienen su postura de no realizar más servicios extraordinarios. La feria de San Juan sigue teniendo signo de interrogación.

La fiesta de Los Palomos en Badajoz no peligra porque habrá policía local Según ha expresado tras el pleno Manuel Manzano, presidente del sindicato mayoritario, Aspolobba, «el plante no tiene vuelta atrás» y defiende que no se trata de una «postura sindical» sino «de la plantilla». Así, el ayuntamiento se va a encontrar con reclamaciones porque no están de acuerdo con lo que les están abonando. Según Manzano, hay policías que han cobrado 100 euros de un festivo, por el que les corresponden 260. Un grupo numeroso de policías se han presentado en el ayuntamiento a la hora de comienzo de la sesión plenaria. Una decena ha accedido al salón de plenos para asistir al debate del punto que les atañía y han salido con el anuncio de querellarse contra el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que ha vuelto a acusar al sindicato de tener «secuestrada» a la ciudad, ha pedido a la concejala de Policía Local, María José Solana, que ponga orden y ha denunciado la existencia de un «entramado» en el que los policías locales cobran jornadas extraordinarias como si fuesen «un complemento», del que ha culpado «desde la cúpula de la jefatura pasando por un sindicato con el que comparte mesa y mantel y brinda». En el apartado de ruegos y preguntas, el socialista Pedro Miranda ha preguntado al alcalde, Ignacio Gragera, por estas acusaciones «gravísimas» de Vélez, si se va a querellar o las va a investigar, a lo que Gragera solo ha contestado que no comparte las palabras del concejal no adscrito.