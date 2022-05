Los lectores adolescentes vuelven a interesarse por la Feria del Libro de Badajoz

Muchos cómics japoneses y libros de ‘youtubers’. La 41 Feria del Libro de Badajoz se ha llenado este año de numerosos adolescentes que han vuelto a recuperar su interés por esta cita literaria. Alice Kellen o El Mundo de Indy congregaron a cientos de personas de esta franja de edad que hicieron cola durante horas para poder llevarse un ejemplar firmado por sus autoras favoritas. Manuel Martínez, de la Librería Papelería Martínez, destaca la «dinamización de la lectura» que se lleva realizando últimamente en colegios e institutos, lo cual ha provocado un aumento del gusto por la literatura entre los más pequeños. «Se han creado bibliotecas escolares, clubes de lectura compartida, han vuelto las visitas de los niños... y eso hace mucho», añade.

Las actividades organizadas en la carpa de la Dehesa de Papel también han contribuido a la consolidación de este público. Este proyecto nació en la pandemia como una forma de dar a conocer virtualmente a escritores extremeños. Este año, con la vuelta a la normalidad, la Concejalía de Cultura quiso aprovechar el concepto para ofrecer un contenido «alternativo» que atrajese a esos lectores que han abandonado ya la infancia pero que aún no son completamente adultos. «Los niños son fieles a la feria, con ellos no tenemos problemas, pero los adolescentes son más complicados», apunta la edil responsable de esta área, Paloma Morcillo. Por eso, una forma de llamar su atención ha sido organizando actividades relacionadas con el cómic japonés. La ilustradora extremeña Evelyn Lisian, por ejemplo, ha ofrecido seis charlas a estudiantes de Secundaria o FP que tenían interés por introducirse en el dibujo manga.

Esto ha tenido su repercusión en las ventas de los libreros, que aseguran haber notado una gran afluencia de este tipo de público. Álvaro Resina, de la Librería Mapa, cuenta que incluso han tenido que realizar varias reposiciones de algunos títulos de manga. José Luis Marín, de la Librería Colón, reconoce «alucinar» con la cantidad de jóvenes que compran libros de sagas después de haberlas visto en la televisión, el cine o en plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix. «Son unos tochos de 400 o 500 páginas y se los beben. El público juvenil se ha vuelto a agarrar otra vez a los libros», añade. «Yo sigo diciendo que los jóvenes leen, pero hay que meterse en su cabeza y darles lo que les gusta», explica Morcillo.

Éxito general

Pero los adolescentes no son los únicos que se han acercado en masa a esta feria del libro. Resina asegura que este año les ha ido mejor que el anterior, y eso que desde la pandemia no han hecho más que multiplicar sus ventas. El primer sábado, el 21, fue cuando más afluencia notaron, aunque apunta que no ha habido ni un solo día flojo, sensación que comparten con él Martínez y Marín.

La concejala de Cultura reconoce estar muy satisfecha con el desarrollo de esta feria y, sobre todo, con su evolución: «Su éxito se ha consolidado. Nos estamos convirtiendo en referentes nacionales. La nueva directora de la Feria del Libro de Madrid quiere que Badajoz vaya hasta allí para explicar cómo se organiza esta cita. Es un orgullo y estamos muy contentos porque algo estaremos haciendo bien cuando nos llaman desde fuera de Extremadura».

En total ha habido más de un centenar de presentaciones donde no solo han destacado escritores nacionales de renombre como Carmen Mola, Ángel Martín o Paloma Sánchez-Garnica, sino también autores extremeños que han ido haciéndose con su público. «La Feria del Libro de Badajoz ha vuelto a recuperar esa normalidad de antes de la pandemia. Ha vuelto la vida y queremos disfrutar cada momento», concluye Morcillo.