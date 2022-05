«La literatura es el mejor refugio que existe para cobijarse cuando las cosas van mal». Lo dice Inés Martín, pero bien podría ser una frase que pronunciase Noray, la protagonista de Las formas del querer. «No es una biografía ni una novela de autoficción, pero sí es cierto que comparto algunas características con ella», explica la escritora.

Con esta obra ganó el Premio Nadal 2022. Asegura que, desde que se lo comunicaron el pasado mes de enero, vive en una «nube de felicidad»: «La experiencia fue maravillosa, un sueño hecho realidad. Además, la noticia fue vivida con una alegría inmensa por todo el sector, y eso fue un regalo añadido».

En la historia aparecen temas como el suicidio o la anorexia que hoy en día todavía continúan siendo tabús, algo que Martín no termina de entender: «Nos cuesta mucho trabajo hablar con honestidad de temas que son fundamentales para la sociedad española. Quienes hemos padecido enfermedades mentales todavía nos sentimos estigmatizados», manifiesta. Cree que a la ciudadanía todavía le queda un «largo camino por delante» y que novelas como la suya suponen «un peldañito más en esa escalera»: «La literatura es una herramienta muy útil porque nos permite llamar a las cosas por su nombre, y es que lo que no se nombra no existe.Tenemos que dejar de lado los eufemismos, es la única manera de que los lectores sepan que detrás de cada diagnóstico hay una persona».