Del dicho al hecho va un buen trecho. Si el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, tiraba el jueves de refranero para ofrecer su apoyo al PP con el objetivo de desbancar a Ignacio Gragera, de Ciudadanos, de la alcaldía de Badajoz, argumentando que más valía lo malo conocido que lo bueno por conocer, su propuesta se ha quedado solo en palabras y su recorrido ha sido muy corto. En el camino se ha topado, primero, con la oposición de su propio partido, y después, con el no tajante de los populares.

Para PP y Cs el ofrecimiento no es más que una «ocurrencia» de Cabezas, al que acusan de buscar rédito electoral y de tratar de desestabilizar al equipo de gobierno. Las reacciones oficiales al ofrecimiento del portavoz socialista, se produjeron 24 horas después de que lo hiciera público. El coordinador local del PP y portavoz del equipo de gobierno, Antonio Cavacasillas, compareció junto a su presidente provincial, Manuel Naharro, y el alcalde, después de insistir, accedió a atender a los medios en la puerta del ayuntamiento antes de desplazarse a Gévora a firmar el contrato para la renovación del campo de fútbol.

«Es una ocurrencia política con olor preelectoral», aseguró Cavacasillas sobre la propuesta, que tanto él como Naharro rechazaron de plano. Según dijeron, aunque el PSOE provincial no hubiera «desacreditado» al portavoz socialista, como ha ocurrido, no la habrían aceptado. «El único apoyo que nos interesa es el de los vecinos de Badajoz y sus pedanías», afirmó el coordinador local de los populares.

Cavacasillas y Naharro recalcaron que el pacto de gobierno con Ciudadanos se va a cumplir, no sólo «porque el PP es un partido de palabra, sino porque creemos que está funcionando». Sobre la posibles brechas en la coalición , ya como portavoz municipal, Cavacasillas quiso defender que el equipo de gobierno se mantiene unido, pese a los cada vez más frecuentes y evidentes gestos de falta de sintonía entre sus miembros (que el conflicto con la policía local por los impagos de las horas extras parece haber acentuado) y negó que exista esa fractura. A su juicio, eso solo es la impresión de la oposición, pero «no es certeza», dijo.

Para Gragera también es una «salida de tono» la oferta de Cabezas para quitarle el bastón de mando. «Ha sido una ocurrencia más, como la que ya tuvo hace dos años cuando me ofreció la alcaldía a mí, parece que le gusta subastarla», reprochó al portavoz socialista, a quien acusó de hacer una oposición «absolutamente «kamikaze» y pidió que «recapacite», después de que hasta su propio partido le haya parado los pies.

«Una persona que está continuamente intentando desestabilizar un gobierno que funciona y que está poniendo en pie muchísimos proyectos que se demandaban no tiene credibilidad alguna», añadió el alcalde, quien reconoció que en ningún momento pensó que la propuesta del portavoz socialista tuviera recorrido más allá de los titulares. «No tiene sentido y las razones que da son excusas vacías» que, a su juicio, solo llevan a poner a la ciudad en una situación de «tensión innecesaria».

Gragera se mostró seguro del pacto de gobierno con el PP y como sus socios rechazó que haya una pugna interna en la coalición. «Niego la mayor», repitió en dos ocasiones. «En un gobierno de coalición hay cosas en las que estás de acuerdo y cosas que hay que negociar, hablar y pactar, y eso es bueno, porque los resultados son mejores para la ciudadanía», defendió el alcalde.

Por su parte, Unidas Podemos, único aliado de los socialistas en el ayuntamiento, tachó de «despropósito» la oferta de Cabezas y mostró su preocupación por que «esto pueda ser una muestra de lo que supondría un gobierno del PSOE en solitario en Badajoz.

"El PP ha dicho que no por cobardía"

Pese al toque de atención de su partido y al no del PP a su propuesta para levantar a Ignacio Gragera del sillón de la alcaldía, el portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, se mostró convencido de que ha hecho lo que tenía que hacer ante la situación de «descalabro» del ayuntamiento. «Lo único que he dicho es que, si en su día el PP le dio a Ciudadanos la alcaldía, que se la quite», insistió. La rápida reacción del secretario del PSOE provincial, Rafael Lemus, desautorizando cualquier tipo de pacto con el PP no lo amilanó. «Yo no me afilié al PSOE para hacer carrera política dentro del partido, sino para servir a Badajoz desde el partido, y los intereses de la ciudad están por encima de las siglas», dijo.

Cabezas reconoció que no le sorprendía la negativa del PP a su oferta, pues se lo esperaba «por su cobardía, su conservadurismo y por ese no hacer nada para ver si llegan a final de legislatura». «Son unos auténticos cobardes», insistió el portavoz socialista, quien acusó a los miembros del equipo de gobierno de querer únicamente mantenerse en «la poltrona» y seguir cobrando hasta final de legislatura.

¿Qué habría hecho Cabezas con su partido si el PP le hubiera dado un sí quiero? En ese caso, aseguró que habría iniciado conversaciones con el secretario provincial y el regional, Guillermo Fernández Vara, y recordó que la última palabra la tendría la Ejecutiva Federal.