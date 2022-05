«Los patios del colegio Santa Marina de Badajoz no son seguros para nuestros hijos»

Los patios están feos y rotos, hemos venido aquí para que los arreglen y podamos jugar mejor sin caernos». Así explicó Jara, de seis años, el motivo por el que casi un centenar de personas, incluyendo alumnos, padres y profesores, llevaron a cabo una cacerolada ayer por la mañana a las puertas del colegio Santa Marina.

El ampa de este centro denunció el estado de los espacios de recreo, asegurando que sus condiciones atentan contra la seguridad de sus hijos. «Los patios de nuestro colegio no son seguros para nuestros hijos. Están llenos de grietas, escalones... y estamos hartos de esperar año tras año a que la Consejería de Educación nos haga caso y acometa las obras prometidas», dijo ayer Silvia Nogales, vicepresidenta de la asociación.

Aún no ha ocurrido ningún accidente grave, pero es precisamente eso lo que quieren evitar, porque, según les comunican los maestros del colegio, las caídas sí que son frecuentes. Además del riesgo de desprendimiento en ciertas zonas y de las barreras arquitectónicas que copan el patio de Educación Infantil, también se quejan de la falta de árboles que generen sombra. La maestra de Educación Física, Silvia Gómez, pide que coloquen algunos toldos: «No cuestan nada y son fundamentales. El otro profesor y yo adaptamos las clases, pero en mayo y junio las dos últimas horas son peligrosas. Este año no está siendo muy caluroso, pero no podemos depender de la climatología». Braulia Hipólito, compañera que se hace cargo de los niños de Infantil, apoya la propuesta de Gómez: «Los niños vuelven a clase rojos, es horroroso». Además, señala que, durante el resto del año, el patio se encharca cuando llueve, por lo que «no tienen derecho a ese momento de esparcimiento».

Celeridad

Sartenes, ollas, panderetas, silbatos, botellas de plástico o las propias manos. Todo valía con tal de hacer ruido para exigir a la Junta de Extremadura que acometan «ya» unos trabajos que todavía no han sido licitados. «Yo llevo en el colegio como madre desde hace más de cinco años. Ya cuando entré vi que las condiciones de las pistas y los patios no eran adecuadas, y me dijeron que no me preocupara, que se iban a arreglar porque ya estaba comprometida la obra, o sea que llevamos esperando muchísimo tiempo», lamenta Nogales.

La comunidad educativa en general pide celeridad a Educación sobre todo de cara al verano, para aprovechar la ausencia de alumnos. «Es un momento ideal para que la consejería se espabile y acometa las obras prometidas. En invierno sería peor, ahora tienen dos meses de parón en los que no está el alumnado, les daría tiempo de sobra».

«Nos hemos reunido con la delegada provincial, hemos mantenido contacto con inspección... y todos son palabras bonitas. Nos dicen que en breve se licitarán, pero nosotros queremos que se haga ya», apunta la vicepresidenta del ampa, que asegura que, si la Consejería de Educación no toma cartas en el asunto, continuarán con las movilizaciones.

Este periódico ya informó de que fuentes de este organismo señalan que el retraso a la hora de sacar a concurso los trabajos se debe a las modificaciones que se han hecho del proyecto en dos ocasiones «para incluir nuevas peticiones de la comunidad educativa del centro, lo que ha generado nuevas solicitudes de licencias de obras al Ayuntamiento de Badajoz». Indican que las mejoras, que cuentan con un presupuesto de 237.440,25 euros, se licitarán «cuanto antes». Las actuaciones consistirán principalmente en reformar el patio de juegos de Infantil, construir una rampa de evacuación y aumentar la accesibilidad en los aseos, entre otras.