Marco Licinio Craso, figura que brindó apoyo financiero y político a Julio César, murió después de que sus hombres lo capturaran y vertieran en su garganta oro fundido en alusión a su codicia. Esta es una de las numerosas torturas históricas que Carme Chaparro ha incluido en No decepciones a tu padre, su última novela.

«Mi intención era que el libro impactara desde el primer momento porque al final de lo que se trata es de atrapar al lector, hacer que quiera seguir pasando páginas y que se sumerja en el universo de los personajes. Quería que pasaran muchas cosas creíbles muy rápido, que el lector sintiera que las páginas no son de relleno», manifestó este jueves la periodista catalana en la presentación de la obra que cierra la trilogía protagonizada por la inspectora Ana Arén. A pesar de que, a estas alturas, la crueldad del ser humano es conocida, Chaparro no ha podido evitar verse sorprendida por esa maldad: «Aunque yo ya conocía algunas torturas famosas, cuando empecé a documentarme para la novela leí barbaridades».

Pasado el tiempo, no cree que la humanidad haya avanzado demasiado. «Afortunadamente la mayor parte de la gente es buena, se esta demostrando continuamente, ahora por ejemplo con la crisis de refugiados en Ucrania, pero siempre hay algunas personas absolutamente malvadas que hacen el mal por poder, por dinero y algunas, las peores, por el propio placer de sentirse superiores». La dureza de la historia que narra le hace sufrir casi igual que sus personajes, aunque en la trama siempre hay hueco para el humor e incluso el sexo.

También aparece la prostitución y el porno, dos mundos que todavía hoy dan de qué hablar: «Los niños pequeños acceden a la pornografía sin haber tenido experiencias sexuales antes. Luego, la realidad siempre les decepciona, y entonces creen que tienen que abusar de una mujer y las niñas piensan que se tienen que dejar. Es peligrosísimo». Respecto a la prostitución, Chaparro lamentó que España sea el primer país de Europa y el tercero del mundo (por detrás de Tailandia y Brasil) donde más se consuma. Su libro sirve, en parte, para hacer un homenaje a algunas mujeres y niñas que lograron liberarse de ese mundo y que la propia Chaparro conoce.

Es ahí donde la catalana saca su faceta periodística que, inevitablemente, le lleva a a denunciar injusticias que no se pueden contar bien porque no hay pruebas, bien porque no tienen espacio en los medios de comunicación: «Yo aprovecho todas esas historias para enseñar la parte más sórdida y sucia de la sociedad y para darles su espacio a todas las víctimas, que normalmente pasan desapercibidas y sufren en soledad».

Chaparro se inició en la escritura con No soy un monstruo y, de momento, no siente ganas de salirse de ese género, aunque no lo descarta: «Yo creo que es un poco por deformación profesional, porque los periodistas sabemos que las noticias que contamos son oscuras y tristes, pero como todavía no sé sobre qué voy a escribir en el futuro... Cuando me ponga, lo sabré».