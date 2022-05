"Una ocurrencia que pone a la ciudad en una situación de tensión innecesaria". Es lo que opina el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de la propuesta que este jueves lanzó el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, al PP para desbancar al líder de Ciudadanos de la alcaldía.

"Ha sido una ocurrencia más, como la que ya tuvo hace dos años cuando me ofreció la alcaldía a mí, parece que le gusta subastarla", ha reprochado el alcalde a Cabezas, a quien ha acusado de realizar una oposición "absolutamente "kamikaze" y ha pedido que "recapacite", después de que hasta su propio partido lo haya desautorizado a llegar a cualquier tipo de pacto con el PP para entregarle el bastón de mando.

"Una persona que está continuamente intentando desestabilizar un gobierno que funciona y que está poniendo en pie muchísimos proyectos que se demandaban no tiene credibilidad alguna", ha dicho el alcalde, que ha reconocido que en ningún momento ha pensado que la propuesta del portavoz socialista tuviera recorrido más allá de los titulares. "No tiene sentido y las razones que da, son excusas vacías, que no aguantan ni una mínima segunda lectura", ha valorado.

Gragera se ha mostrado seguro del pacto de gobierno con el PP, cuyo coordinador local y presidente provincial, Antonio Cavacasillas y Manuel Naharro, respectivamente, habían rechazado poco antes en una comparecencia en la que también han tildado de "ocurrencia con olor preelectoral" el ofrecimiento de Cabezas. No ha sido la única coincidencia en sus discursos. Preguntados por la prensa por si el portavoz socialista aprovechaba la falta de sintonía entre los grupos que conforman el equipo de gobierno, que se ha evidenciado aún más con el conflicto por los impagos a la policía local, todos han defendido que no existe ninguna fractura entre ellos. "Niego la mayor", ha repetido el alcalde en dos ocasiones. "En un gobierno de coalición hay cosas en las que estás de acuerdo y cosas que hay que negociar, hablar y pactar, y eso es bueno, porque los resultados son mejores para la ciudadanía", ha afirmado Gragera.