La fiesta de Los Palomos, prevista para el 4 de junio, podrá celebrarse porque, aunque la Policía Local de Badajoz sigue sin realizar servicios extraordinarios por el conflicto que mantiene abierto con el ayuntamiento por los impagos de las horas extra, el dispositivo de seguridad contará con 17 agentes de este cuerpo que aún no ha completado las 80 horas y los 5 festivos que les corresponde al año. Será a estos a los que se convoque ese día para formar parte del operativo especial, junto con la Policía Nacional y otros servicios de emergencias.

Así lo adelantó ayer el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, y lo confirmó también el sindicato Aspolobba. «En Los Palomos habrá policías de refuerzo porque los pueden obligar, pero en la feria de San Juan, cuando ya se hayan agotado esas horas y esos días, no va a hacer servicios extraordinarios ni uno solo», advirtió su presidente, Manuel Manzano.

El representante sindical aseguró que la plantilla está «indignadísima» con el alcalde, Ignacio Gragera, y la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, a quienes acusó de «reírse en nuestra cara y mentirnos descaradamente». En este sentido, criticó que mientras que a Aspolobba se le decía que estaban en marcha los procedimientos para al pago de los atrasos, el alcalde era conocedor de que no había crédito para abonarlos, «porque así se lo había dicho la concejala de Policía Local».

«Nos sentimos humillados y engañados y, además, ha intentado echarnos a la ciudadanía encima», añadió Manzano.

Los policías locales comenzaron ayer a recibir el abono de los servicios extraordinarios pendientes de 2021, que terminarán de pagarse hoy, según confirmaron fuentes municipales. Sin embargo, esto no calma los ánimos en la policía local que, según el presidente de Aspolobba, sigue «en pie de guerra» por como se les ha tratado. Además el sindicato asegura están detectando errores en los pagos, «porque no se nos dejó expresamente revisar los listados».

Críticas de PSOE y Unidas Podemos

El portavoz socialista criticó la gestión de Gragera en el conflicto con la policía local, al que reprocha que solicitara dispositivos de seguridad por decreto, pese a que no pasaban por la Junta de Seguridad Local y no existía partida económica para pagarlos. «El alcalde ha sido imprescindible en toda esta cascada de mal hacer, con el Ayuntamiento de Badajoz como primer damnificado». Cabezas reprochó que no haga autocrítica y le recordó que «no ha atendido los requerimientos de Intervención -como sostiene-, sino lo que figura en el acuerdo Marco».

Por su parte, Unidas Podemos, exigió la comparecencia «inmediata» del alcalde en la Comisión de Seguridad Ciudadana para dar explicaciones «por la mala gestión» de los servicios extraordinarios de la Policía Local y volvió a pedir la dimisión de la concejala del área, María José Solana.