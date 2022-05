Juan Eslava Galán (Arjona, Jaén, 1948) presentó ayer en la Feria del Libro de Badajoz ‘Enciclopedia nazi contada para escépticos’, una obra que se puede leer de principio a fin como cualquier otro o consultar como un diccionario.

Se trata del noveno ejemplar de la serie ‘para escépticos’ con la que este escritor pretende divulgar la historia «sin ser pesado», pero aportando distintas visiones de cada temática abordada para que luego el lector «saque sus conclusiones». «He querido plasmar de forma claro lo que fue aquello, no solo detenerme en la guerra mundial, que es lo mas vistoso, sino sobre todo en el nacimiento del nazismo, en su ideología, porque eso demuestra que las democracias son árboles muy frágiles. En Alemania tenían una consolidada y en tres meses pasaron a una dictadura», explica.

Es consciente de que se trata de un tema muy manido, aunque no por ello menos interesante para el público: «Acertaron mucho con la propaganda, toda aquella parafernalia resultaba muy atractiva, especialmente a la gente joven. También fascina mucho la caída de los dioses, ese final del régimen propio de una ópera de Wagner, porque en lugar de tirar la toalla siguieron hasta que los rusos entraron en Berlín».

Esta obra es, según el propio Eslava Galán, la más trabajada de toda su antología. De hecho, no tenía pensado ni llevarla al papel, pero la pandemia le dio el empujón que necesitaba para hacerlo. «Es una idea que he ido incubando a lo largo de prácticamente 40 o 50 años, y era tan trabajosa que la iba dejando, pero cuando nos confinaron me dije que era el momento de escribirla». Ahora, añade, reconoce estar «muy contento» con el resultado final, tanto por lo que el contenido como por el continente: «Físicamente han hecho un libro bello, así que este quizás sea de mis favoritos».

La enciclopedia, como es evidente, se encuentra atravesada por la persona que representa el nazismo: «Adolf Hitler es una figura fascinante pero por otra parte también patética. Un tipo sin cultura que a los 30 años todavía no tenía ni oficio ni beneficio se llevó al huerto a todo un pueblo que era el más culto sin duda alguna de la tierra». En su obra, Eslava Galán aborda las diferentes facetas del Führer, entre ellas la sexual, «que muchas veces es determinante».

Serie para escépticos

A pesar de la diversidad de temáticas y géneros que Eslava Galán ha abordado a lo largo de su vida -viajes, sociología, cocina, poesía, narrativa...-, gran parte de sus lectores lo conocen por la serie de historia para escépticos. «Me encanta que me encasillen dentro de esta serie, yo soy el que realmente lo hace porque sigo teniendo ideas de libros para escépticos, que es explicar la historia de un modo agradable. Mientras me lo consienta la cabeza, seguiré escribiendo este tipo de obras», asegura.

De hecho, ya tiene listo el siguiente volumen: en otoño saldrá a la venta otro sobre la Reconquista, donde, entre otras ciudades, aparece Badajoz. Incluso está trabajando ya en el próximo, que tratará la Revolución francesa y que podrá leerse el año que viene.

También tiene otros temas en la recámara igual de elaborados que el último. «Quiero explicar la historia del mundo a través de la economía, porque creo que detrás de las guerras siempre hay una motivación económica. La ideología es el pretexto que muchas veces cogemos para montar el cirio. A lo mejor algún día me atrevo con esa idea».