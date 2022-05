El 98,5% de los alumnos pacenses de 3 años logra plaza en su primera opción

El 98,5% de los alumnos de 3 años que el curso que viene empezarán a estudiar el segundo ciclo de Infantil en Badajoz han obtenido plaza en el centro solicitado como primera opción. De las 1.027 solicitudes que la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha recibido -en un principio esperaban 1.202-, solo 15 no lo han logrado.

La mayoría, diez, habían pedido entrar en el colegio de Cerro Gordo, que, aunque cuenta con 75 plazas, 54 de ellas las tiene reservadas para el alumnado que pasa desde el aula de 2 años. Su reubicación en la segunda opción tendrá que ser fuera del barrio, cuya zona (la H), no tiene más colegios. Los más cercanos son los del barrio de San Roque, a cuya área pertenecían antes de que se creara la H con la inauguración de Cerro Gordo.

Tan solo dos centros más de la capital pacense han tenido más peticiones que vacantes: la Compañía de María, 52 solicitudes frente a los 50 puestos disponibles, y los Maristas, 78 frente a 75. Tras este último, el más demandado ha sido las Josefinas, con 69 peticiones. Donde más sobran es en el Nuestra Señora de Bótoa, que ha recibido 9 solicitudes para sus 50 vacantes, y en el San Pedro de Alcántara, con 3 para 25.

La consejería apunta que el proceso aún no ha terminado. Tras la publicación el 18 de mayo de la relación provisional de puntuaciones, el 19 se abrió el plazo de reclamaciones, que se cierra este viernes. Hasta el 17 de junio no se publicarán en los centros educativos y en las oficinas de escolarización las listas de alumnado admitido y no admitido.

Aulas de 1 y 2 años

Este periódico ya informó de que 25 niños de 2 años se quedaron sin plaza en las aulas para esta edad en el colegio de Cerro Gordo -se han recibido 79 solicitudes para 54 plazas vacantes-. No es el único centro donde ha ocurrido. En el Santa Marina han sido 22 los que no han podido entrar en dicha aula -40 familias han solicitado una plaza y solo se ofertaban 18-. En los cuatro centros restantes no ha habido problema.

Educación recuerda que la admisión de alumnos en el primer ciclo de Educación Infantil esta abierta durante todo el curso, «por lo que las aulas 1 y 2 en las que haya plazas libres pueden recibir escolares en cualquier momento».