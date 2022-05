Su apellido va unido a su historia. Antonio Pampliega (Madrid, 1982) es el periodista que en 2015 fue secuestrado en Siria por Al Qaeda y estuvo 299 retenido. Aquel episodio marcó su vida. Ya no es corresponsal y ahora se dedica a escribir con la experiencia marcada de quien ha conocido de cerca los horrores de las guerras y los crímenes de los extremismos. Ayer pasó por la 41 Feria del Libro de Badajoz para desgranar su último título, ‘Flores para Ariana’, cuya protagonista es una niña de Kabul de infancia robada. Una historia durísima «que es ficción pero basada en muchos testimonios reales». Pampliega ha estado hasta en ocho ocasiones en Afganistán en los últimos diez años «y todas las mujeres afganas han sufrido algún tipo de violencia doméstica, sexual, en un país que odia a las mujeres». Su autor reconoce que «es un libro muy duro y, sobre todo, una historia trístemente real».

Occidente estuvo durante 20 años «pero su objetivo no fue llevar la democracia ni salvar a las mujeres afganas, fue acabar con Al Qaeda y con Osama Bin Laden y una vez hecho el trabajo ha vuelto a dejar a las mujeres abandonadas en manos de los talibanes, que las han vuelto a anular como personas». Aun así estas mujeres salen a la calle y luchan, porque han conocido la libertad, que de repente les han borrado, porque han comprobado que «Occidente no va a hacer nada por ellas». Su conclusión es desgarradora: para las afganas «se acabó la esperanza, no hay futuro, no hay libertad».

Antonio Pampliega sigue escribiendo. Está a punto de entregar un ensayo sobre la Guerra Civil Española y quiere escribir una novela juvenil sobre Siria e «indagar sobre qué lleva a un español a enrolarse en las filas del Estado Islámico». Echa de menos su época de corresponsal, pero ahora toca una nueva etapa. Desgraciadamente «ya habrá tiempo» de volver a lugares de conflicto.