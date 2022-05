Han durado más los preparativos, los saludos, los encuentros y el desayuno de churros con chocolate en El Muelle del parque del Guadiana que la caminata en sí, que no ha llegado a una hora, el tiempo que los casi 800 participantes han invertido en recorrer 10 kilómetros (ida y vuelta), aproximadamente unos 7.000 pasos, de la II Caminata contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Badajoz, tras un paréntesis de dos años. Una oleada de camisetas verdes, una "caminata en verde", el color institucional de la asociación, ha completado el recorrido con participantes de todas las edades por la denominada 'Ruta Verde' que conduce hasta la cantina de Gévora, donde ha habido una parada de avituallamiento.

La causa lo merecía y entre quienes no han dudado en recorrer este camino estaban dos amigas, Alba y Coral, compañeras de trabajo de Jennifer Rodríguez, que está en tratamiento contra un linfoma de Hodgkin. Esta semana está con su quinta sesión de quimioterapia. 'Va por ti Jenn' pintaron en sus camisetas verdes. "Estamos aquí por ella, ahora le vamos a mandar la foto" y Jenn lo sabe. Jennifer "está muy fuerte, se encuentra bien, le queda una sesión de quimio y ventilado, si dios quiere". Ése ha sido el espíritu entre los congregados.

También han cumplido con esta cita la Delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, junto a otros miembros de la corporación, entre ellos los populares Antonio Cavacasillas, Jesús Coslado y Eladio Buzo y la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas. Todos han querido "apoyar una buena causa, apoyar la investigación y a la AECC, desayunar con buenos amigos, hacer algo de ejercicio y disfrutar del río", comentaba antes de la salida el alcalde, que ha participado en las dos ediciones. "La respuesta ha sido muy positiva", ha expresado.

En la primera edición reunieron a 500 participantes. Las inscripciones bajaron con la subida de las temperaturas, "pero después la gente ha vuelto, por el tema de la solidaridad", contaba Mariola Gómez, gerente provincial de la asociación en Badajoz. A pesar del calor de las jornadas anteriores, esta mañana el tiempo ha sido propicio e incluso ha chispeado. La gerente destacaba la presencia de familias con niños, en sus sillitas incluso. "La intención no era organizar una carrera sino una caminata familiar e incluir a gente que no tenga este hábito para que se anime a repetir las semanas siguientes con los amigos, no es solo solidaridad". 10 kilómetros: 7.000 pasos. "Está estudiado para que sea fácil", señalaba. Todos los colaboradores prestan su apoyo de manera altruista.

Mariola Gómez ha recordado que todos los miércoles organizan una caminata solidaria, a la que invita a quienes que hoy han iniciado esta andadura. Para cualquier consulta existe el teléfono 900 10 00 36 (Infocáncer).