«El rey es una persona normal, con momentos íntimos y familiares»

Reflejar que el rey, más allá de ser una figura institucional en el país, también disfruta de sus momentos íntimos y familiares. Ese es el objetivo de la obra de Amelia Alesón, ganadora de la fase regional del certamen ‘¿Qué es un rey para ti?’, en el que muestra a Felipe VI con a su hija la princesa Leonor. La estudiante representará a Extremadura en una audiencia privada con el monarca donde se exponen todos los trabajos ganadores.

La alumna de 2º de ESO del instituto Bárbara de Braganza presentó, junto a la obra final, un original vídeo en el que muestra el proceso de creación, a través de herramientas digitales, de un dibujo en 3D y estilo ‘manga’, con el rey y la princesa Leonor como protagonistas. El resultado es un logrado retrato en relieve de ambos con el Palacio Real de Madrid como trasfondo. «El proceso no ha sido sencillo, pero siempre quise reflejar la parte más cercana y familiar de Felipe VI», explicó Amelia a este periódico. Respondiendo a la pregunta que plantea el nombre del certamen, la alumna pacense expresó que «el Rey es una figura de Estado muy importante dentro del funcionamiento del país ya que nos representa a todos los españoles, así que este concurso trata también de expresar esa importancia».

La estudiante afirma que se vio «muy sorprendida» cuando escuchó su nombre en los fallos, pues «nunca pensé que fuera la ganadora». Amelia pudo disfrutar el día que se alzó con el primer premio de una exposición en la que se mostraban las 32 obras que competían con la suya y optaban a llevarse esta fase regional del concurso. «Había trabajos de mucho nivel, por ello veía más difícil ganar y ahora le doy más mérito a lo que he conseguido», justificó. Al contrario de su pensamiento, Amelia confirmó que para su madre su trabajo siempre fue el ganador. «Mis compañeros y profesores me felicitaron, en un primer momento no me lo creía, pero ahora estoy muy orgullosa de haber realizado el mejor trabajo de Extremadura», explicó.

Ganar esta fase regional permite a Amelia Alesón viajar a Madrid para visitar al rey Felipe VI en una audiencia que compartirá junto a los 19 ganadores de esta primera fase del concurso. Aunque aún no sabe fecha, la estudiante espera emocionada ese día para conocer a una figura tan importante para ella como es el monarca. «Estaré muy nerviosa, pero intentaré explicarle lo que he intentado plasmar en mi trabajo, lo que significa para mí y, por supuesto, invitarle a que venga a Badajoz a pasar unos días», expresó.