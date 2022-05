Librería Ibérica es uno de esos lugares en los que cuando entras te das cuenta de que estás en el corazón de un espacio que trasciende más allá de los hechos para convertirse en un verdadero templo de conocimiento, donde siempre encontrarás un buen consejo a la hora de adquirir el mejor compañero de viaje de un ser humano: el libro.

Silvia Moruno es la propietaria de Librería Ibérica, pero es mucho más que eso. Es una librera enamorada de su profesión. Desde que en 2013 cogiera las riendas del negocio situado en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano ha sabido traer los mejores textos para los lectores pacenses con especial atención al público más joven. Dale un vistazo a su web en este link www.papelerialibreriaiberica.com o envía un whatsapp para consultar la disponibilidad de cualquier texto en el 610 029 096. Su web es muy ágil e intuitiva y en ella encontrarás lo que buscas.

Novedades editoriales y literatura juvenil e infantil

"Aunque tengo las últimas novedades editoriales del momento, me enfoco sobre todo al público juvenil e infantil. También trabajamos mucho el libro por encargo. Nos lo piden y traemos cualquier libro sin problemas. Tenemos muchísimas referencias y un gran fondo bibliográfico. Hay días que marcamos cientos de libros para ponerlos a la venta. Librería Ibérica trabaja con las mejores editoriales del país", explica Silvia Moruno. Librería Ibérica quiere abrir nuevos mercados potenciando la venta online desde su web.

A la hora de recomendar, Silvia Moruno se decanta por el género policíaco, aunque en el ámbito juvenil asegura que se lleva mucho la temática romántica. También trabaja la ficción, la no ficción, el libro de bolsillo y el libro de texto. El establecimiento es papelería y en la web hay un apartado de mochilas y agendas, así como material escolar y productos de la marca Anekke y Mr Wonderful.

Silvia es una librera rigurosa que indaga sobre los gustos de los clientes a la hora de recomendar un libro u otro. También es una profesional muy implicada con los nuevos talentos literarios de Badajoz. Así ha hecho posible que Cristina Manzano pueda firmar ejemplares en la Feria del Libro el día 21 de mayo de su libro Albertina y su huertina a las 12.30 horas. La autora es vecina del barrio de San Roque.

En cuanto a las demandas de los lectores más jóvenes recuerda que solicitan sobre todo libros de youtubers. Silvia Moruno tuvo siempre vocación librera desde muy pequeña. Había estado trabajando en una librería y conocía el negocio a fondo. “No me deja de gustar nunca. Vi que la Librería Ibérica se traspasaba hace casi diez años y no me lo pensé para emprender. Cuento con el apoyo de mi marido que siempre que puede me echa una mano”, explica.

Avda. Ricardo Carapeto Zambrano 107

Badajoz (España)

610 029 096

info@papelerialibreriaiberica.com

Estamos aquí