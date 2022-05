Pocas librerías están tan identificadas con una ciudad como Librería Colón, en la avenida de Santa Marina. Desde que abriera en 1969 se ha convertido en todo un clásico, en una parte indisoluble de Badajoz, casi una extensión de los deseos y anhelos lectores de sus habitantes, toda una historia hecha papel y anaqueles repletos de historias y conocimientos. Si buscas un libro, lo tienen en Librería Colón, y si no lo tienen (es raro, pues su fondo es enorme), lo consiguen en cuestión de días. Porque Librería Colón es un espacio vivo donde no solo se vive la literatura, sino que se preocupa y ocupa de que los creadores encuentren en ella un templo donde dar a conocer sus inquietudes y novedades. Y su web es una maravilla para pedir online, pulsa aquí para verla.

José Luis Marín es librero de toda la vida. Conoció el oficio de los fundadores de Librería Colón. Tuvo la osadía de continuar en la década de los ochenta con la aventura empresarial. Su establecimiento es un constante ir y venir de clientes, tanto para la librería como para adquirir artículos de papelería. No le han arredrado los tiempos por difíciles que fueran. Incluso puso en marcha el sistema ‘autolibro’ para que, durante la pandemia, los lectores solo tuvieran que acudir con su vehículo a la avenida de Santa Marina y él les entregaba los ejemplares que solicitaban sin tener siquiera que bajarse de él.

El libro nunca morirá

“El libro de papel nunca va a morir. Y el público lee, ya sea en un formato u otro”, afirma con rotundidad el librero. Librería Colón es un espacio muy activo, que acoge presentaciones de libros y encuentros de lectores con escritores. “Estamos constantemente inventando cosas”, explica el propietario. La última de las presentaciones fue la del libro del ya fallecido Julio Anguita ‘Vivo como hablo. Combates de este tiempo’, que resultó un gran éxito de público; o la de la última novela policíaca del extremeño Eugenio Fuentes, Perros mirando al cielo.

La próxima de sus acciones es en la Feria del Libro de Badajoz del paseo de San Francisco, donde cuenta con un expositor, en el que exhibe parte del fondo general y parte del fondo juvenil e infantil.

Todo un referente

Librería Colón no es un espacio especializado en temáticas concretas, si bien ha sido referente en textos para universitarios. Trabaja con las principales editoriales del momento. “Tenemos actualmente un gran plantel de autores. Parece que durante la pandemia los autores se pusieron a escribir y hay una gran producción de libros. Los libros son como todo, depende de los gustos de cada uno. Ahora mismo en novela hay un gran auge de lo policíaco y misterioso. Me gustaría destacar que actualmente están vendiendo muchísimo las mujeres, que tienen un público fiel. Me refiero a autoras como Pilar Eyre o Reyes Monforte. No tenemos ni que recomendarlos, ya vienen pidiéndolos. Para los jóvenes tenemos también mucha oferta, con especial atención a los youtubers escritores”, explica Marín.

Estamos aquí