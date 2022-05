En un mundo en el que prima la adoración al algoritmo de Google y el consumo rápido de información la lectura de libros se antoja un remanso de tranquilidad, de reflexión y de sensaciones agradables. ¿Se han planteado alguna vez qué se siente leyendo un libro, qué poso de conocimientos deja cada hoja y qué útil es conocer otras realidades?

La 41º Feria del Libro de Badajoz que se celebra del 20 al 29 de mayo en el Paseo de San Francisco en una excelente excusa para comprar un libro, o muchos más, con más de un centenar de presentaciones y la presencia de los ganadores del Premio Planeta 2021, Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz -quienes lograron el galardón bajo el pseudónimo de Carmen Mola- y la finalista, Paloma Sánchez Garnica, que se unen a nombres como Carme Chaparro, Juan Eslava Galán, María Frisa, Antonio Pampliega, Fernando Rueda o Rafael Tarradas Bultó.

También estarán presentes Alice Kellen, Inés Martín o Ángel Martín, además de Alejandro Palomas, El mundo de Indy, Inma Rubiales, Luis Ramiro, Susana Martín Gijón, Subze o el pregonero de este año, el escritor extremeño José Luis Gil Soto, que ofrece a las 20.30 horas de este viernes 20 de mayo el pregón 'La vida privada de los libros', tras la inauguración oficial, el recorrido por el recinto y la visita a los expositores a las 19.00 horas y la inauguración de una exposición sobre Antonio de Nebrija de la Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEX) a las 20.00 horas.

Librería Colón: un espacio vivo para reinventarse en cada página

Pocas librerías están tan identificadas con una ciudad como Librería Colón, en la avenida de Santa Marina. Desde que abriera en 1969 se ha convertido en todo un clásico, en una parte indisoluble de Badajoz, casi una extensión de los deseos y anhelos lectores de sus habitantes, toda una historia hecha papel y anaqueles repletos de historias y conocimientos. Si buscas un libro, lo tienen en Librería Colón, y si no lo tienen (es raro, pues su fondo es enorme), lo consiguen en cuestión de días. Porque Librería Colón es un espacio vivo donde no solo se vive la literatura, sino que se preocupa y ocupa de que los creadores encuentren en ella un templo donde dar a conocer sus inquietudes y novedades. Y su web es una maravilla para pedir online, pulsa aquí para verla.

La elección de un libro no es un asunto intrascendente y en ella influyen factores como los gustos y la edad del lector, la actualidad, las modas. Por eso es tan importante saber cuál será nuestra próxima lectura. Lo primero que hay que tener en cuenta es si te gustan los llamados best seller, los libros que han tenido un éxito masivo en el mundo, los superventas de la lectura. En ellos hay muchos géneros como la ficción, la no ficción, la biografía o el ensayo.

40 casetas y 11 librerías

La Feria del Libro de Badajoz cuenta este año con 40 casetas que acogerán a 11 librerías, seis editoriales y ocho asociaciones, instituciones o fundaciones, entre ellas el Ayuntamiento de Badajoz con su Servicio de Publicaciones, algunas de ellas dobles, y de las que seis librerías o editoriales son de fuera de la ciudad, en esta cita que hará un guiño especial a los jóvenes con la carpa 'Dehesa de papel' que será sede de talleres, mesas redondas o presentaciones.

El horario de la Feria del Libro es de 10 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas, salvo el último día, el domingo 29, que concluirá a mediodía, así como que junto a la citada exposición de la UBEx también se podrá visitar en el Archivo Histórico Municipal en su sede de la Plaza de España una muestra sobre Badajoz en imágenes de los años 60, que se abre con motivo de la feria y donde permanecerá hasta finales de junio para quien quiera verla en horario de mañana de 10,00 a 13,30 horas.

Tras el pregón del viernes 20, el sábado 21 visitarán la Feria del Libro Ángel Martín y el cantautor Luis Ramiro; el domingo 22 Paloma Sánchez Garnica y Antonio Pampliega en la carpa de conferencias, y María Zaragoza en la carpa 'Dehesa de papel', y el lunes 23 Susana Martín Gijón y Carmen Mola (Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz).

Ya el martes 24 es el turno de María Frisa y Juan Eslava Galán; el miércoles 25 de Rafael Tarradas Bultó y Alice Kellen, que firmará libros; el jueves 26 de Inma Rubiales y Carme Chaparro; el viernes 27 de Alejandro Palomas y Fernando Rueda en la carpa de conferencias, mientras que El mundo de Indy firmará libros de 12,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,00; y el sábado 28 de Inés Martín, David Guerrero y Eloy Moreno, junto a un encuentro literario con Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño o un recital poético musical a cargo de Subze.

Librería Ibérica: para jóvenes y para quienes no quieren dejar de serlo

Librería Ibérica es uno de esos lugares en los que cuando entras te das cuenta de que estás en el corazón de un espacio que trasciende más allá de los hechos para convertirse en un verdadero templo de conocimiento, donde siempre encontrarás un buen consejo a la hora de adquirir el mejor compañero de viaje de un ser humano: el libro.

Silvia Moruno es la propietaria de Librería Ibérica, pero es mucho más que eso. Es una librera enamorada de su profesión. Desde que en 2013 cogiera las riendas del negocio situado en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano ha sabido traer los mejores textos para los lectores pacenses con especial atención al público más joven. Dale un vistazo a su web en este link www.papelerialibreriaiberica.com o envía un whatsapp para consultar la disponibilidad de cualquier texto en el 610 029 096. Su web es muy ágil e intuitiva y en ella encontrarás lo que buscas.

Los libros son también algo que se puede recomendar y el boca a boca no es mal consejero. Pregunta a un amigo lector cuáles han sido sus últimas lecturas y decide si alguna de ellas te gusta.

Los libreros son los profesionales que mejor saben y pueden recomendar. Igual que se acude a otro profesional para un consejo, los libreros tienen los conocimientos suficientes para orientar en la lectura. Piensa que han catalogado todos los libros de su librería y en muchos casos los han leído.

En una biblioteca también puedes recibir orientación sobre qué leer. Los bibliotecarios son igualmente expertos en las diversas temáticas que ofrecen sus fondos bibliográficos y seguramente cuentan con textos muy especializados sobre la materia que te interese.

Internet puede ser un buen aliado en estas lides pues se puede consultar la lista de los más leídos o incluso dispone de redes sociales y foros en los que documentarse sobre la actualidad del mundo de la literatura.

¿Un club de lectura? No es mala idea. Se trata de grupos que cada semana se reúnen en torno a un libro que leen todos los miembros. Por una parte, está el placer de conversar con quienes han leído el texto y se han forjado una opinión, por otra, obliga de alguna manera a leer un libro concreto y se fijan plazos para ello.

Actividades para niños y adultos

Las Ferias del Libro, como la que se celebra a finales de mayo en Badajoz, son un espacio ideal para conversar con los profesionales de este mundo, tanto libreros como autores, y son habituales las charlas y conferencias de presentación de ejemplares. Tener un libro dedicado por su autor es tener una auténtica joya que conservar en casa.

En relación a las actividades infantiles y juveniles, la Feria del Libro recupera la presencialidad de los más pequeños y ha cifrado en unos 5.000 los escolares que visitarán la misma, ya cuentan con 2.719 alumnos confirmados de Infantil a ESO. Junto a los recorridos habituales por la feria, podrán disfrutar de distintas actividades con monitores y de la representación de 'Las aventuras de Macario del oeste legendario' de El Avispero Producciones en el Teatro López de Ayala los lunes, martes y miércoles en dos pases.

También habrá cuentacuentos, conciertos o manualidades en la Feria del Libro, que recupera igualmente la entrega del cuento infantil, en esta ocasión '¿A qué sabe la jota?', escrito por Miguel Ángel Carmona del Barco y su hija Alma Carmona Mendo, y que se repartirá a los escolares que visiten la feria o a los niños que así lo deseen a partir del domingo 22 a las 13,00 cuando será presentado.

Igualmente orientado a los escolares, se celebrarán los tradicionales concursos, el infantil y juvenil de poesía y narración y el escolar Está en los libros con 'Al otro lado de la brújula' de Fernando Marías y Rosa Masip.

De cara al público juvenil, la carpa 'Dehesa de papel' acogerá tanto talleres de teatro o actividades en torno a fanzines, anime, manga, mesas redondas, lecturas dramatizadas o talleres de literatura comestible; y una programación concreta que incluye dos homenajes, a Carlos Reymán y Domingo Frades, y un encuentro de autores de la Eurobec de ambos lados de la frontera. Algunos de los autores que estarán presentes en esta carpa son Evelyn Lisian, Ismael Martínez Biurrun, Borja González, María Zaragoza, Mayte Alvarado, Olga Ayuso y Diego González, Luis Manuel Ruíz y Borja González, Javier Moreno u Olaf Ladousse; junto a talleres de escritura creativa con Pablo Mazo y Miguel Ángel Carmona, o una mesa redonda con José Luis Forte, Ismael Martínez Biurrun y María Zaragoza sobre literatura fantástica y de terror.