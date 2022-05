El paseo de San Francisco de Badajoz acoge desde hoy hasta el 29 de mayo la 41 edición de la Feria del Libro de Badajoz, que nunca llegó a suspenderse con la pandemia, aunque la dos anteriores tuvieron que incorporar medidas sanitarias para evitar contagios. Escritores y lectores vuelven a reencontrarse durante diez intensos días. Al frente está la concejala de Cultura, Paloma Morcillo.

¿Hay ganas de feria?

Hay muchas ganas de Feria del Libro. Cuando empezamos a montar hace una semana la gente empezó a preguntar cuándo empezaba, qué actividades había y qué escritores vienen. El público está muy involucrado aun siendo una feria que nunca dejó de celebrarse. Ahora ya no habrá distancias, quitamos las pantallas que separaban a los autores a la hora de firmar y nos vemos las caras, la cercanía, podemos tocar los libros y tenemos ganas de esa vuelta a la normalidad.

¿Se mantiene alguna medida de prevención?

Sí habrá geles desinfectantes, porque muchos nos hemos acostumbrados, y limpieza y desinfección. Pero no habrá entrada única ni pegatinas en el suelo ni distancias entre las sillas ni registro de asistencia. Si hubiese muchos contagios tomaríamos medidas, es verdad que nos funcionaron, pero ya no habrá controles a no ser que la situación sanitaria empeore. En principio volvemos como antes de la pandemia.

¿Cuáles son las novedades de esta edición?

La principal es la recuperación del público infantil con los centros escolares que vuelven a la feria y el teatro en el López de Ayala. También la caseta joven de Dehesa de Papel, con una veintena de presentaciones y conciertos y talleres para los más jóvenes. Queremos enganchar sobre todo al público juvenil que hace unos años ya consideramos que es la base fundamental de la lectura. Hemos intentado que se encuentre cómodo en la feria y nos acompañe. Habrá muchas presentaciones. Para nosotros es importante el encuentro de Eurobec con escritores de la Raya para visualizar la eurociudad a través de la cultura.

Se han instalado 40 casetas. ¿Se ha quedado alguna fuera?

Había más demanda pero al final están todos los que pueden. Los que no han entrado ha sido porque el producto no era para esta feria o, en el caso de la Delegación de Defensa, no ha podido por un problema administrativo. Hemos recuperado a la ONCE, editoriales de fuera y están todas las librerías y editoriales de Badajoz que han querido.

En torno a un centenar de presentaciones. Muchos escritores de prestigio nacional. ¿Son las editoriales las que marcan la programación?

La marca la Concejalía de Cultura. Con mucho tiempo vemos por dónde van los gustos de los títulos, qué escritor no ha venido y puede atrapar, peticiones de los lectores y es la concejalía la que se pone en contacto con los escritores. Lo hace bien directamente -a muchos los conocemos porque han venido más veces-. o se pone en contacto con las editoriales, grandes y pequeñas. Es verdad que la editorial puede proponernos novedades por si nos interesan. Como prueba de lo reconocida que está la Feria del Libro de Badajoz, la nueva directora de la de Madrid, Eva Orúe, nos ha invitado a un encuentro de ferias del libro. Llevamos muchos años, hemos ido renovando y nos han puesto como ejemplo en tiempos de pandemia, cuando nadie se atrevió porque no había protocolo, pero era cuestión de pensarlo y es verdad que nuestra infraestructura en San Francisco nos permitía celebrar una feria con más o menos normalidad.

¿Los escritores muestran interés por venir a Badajoz?

Sí, sí. Nos mandan libros, nos piden a través de las redes que nos acordemos de ellos o cuando los invitamos nos dicen que están encantados: los que conocen la feria porque les damos suerte (lo comenta Dolores Redondo, que cuando nadie la conocía vino a Badajoz y empezó a ganar premios). A pesar de nuestros problemas de comunicaciones, recorren España entera para estar aquí, donde el público es muy cercano, muy agradecido y los esperamos con mucha ilusión. Siempre dicen: «qué ganas tenía de volver a Badajoz».

De todos los anunciados para esta edición, ¿qué autor cree que generará mayor expectación?

- Nombramos a los nacionales porque no los tenemos aquí, pero en Badajoz hay escritores muy importantes. Sabemos que va a llamar mucho la atención Carmen Mola. Como anécdota, la veníamos pidiendo desde hace unos años y siempre nos decían que no podía o tenía clases en la universidad, hasta que se desveló su identidad (en realidad son tres escritores: Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Fernández). Sabemos que las escritoras juveniles e infantiles generarán mucha expectación, ‘El Mundo de Indy’ (sábado 28, firma de libros de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00), va a ser una locura y también Alice Kellen (día 25). Vamos a hacer solo firmas y como hemos quitado las pantallas se podrán acercar. También habrá presentaciones de autores de Badajoz con muchas firmas porque son reconocidos. Con la pandemia, muchos escritores han autopublicado y por eso tenemos tantas presentaciones. Las habrá cada 25 minutos.

Un porcentaje importante son extremeños, ¿reciben la misma atención que los nacionales?

Nosotros les damos el mismo tratamiento. Retransmitimos toda la feria en las redes sociales, todos tienen su momento para firmar en la carpa, su presentación, se graba su intervención y su foto para el libro de la memoria, todos por igual. Ha habido público que ha ido a la feria a conocer a algún escritor de fama nacional, ha cogido sitio y ha descubierto a un autor extremeño que le ha sorprendido y se ha convertido en su lector. Los autores de Badajoz tienen la facilidad de que sus conocidos vayan a verlos. Ha habido escritores nacionales que han firmado cuatro libros y el de al lado de Badajoz tenía cola. Para nosotros son todos importantes porque el que se enfrenta a un folio en blanco tiene el mismo respeto.

¿En qué se mide el éxito de la feria del libro?

Se mide de distintas maneras. Durante un tiempo, antes del covid, por el número de personas que acudía. Con la pandemia es distinto.El éxito fue que el público iba con más interés. Para nosotros es que el público disfrute, que las actividades le sorprendan y le aporten algo. Para los libreros, que vendan mucho.