La exposición itinerante sobre la historia de la Virgen de Guadalupe ya puede visitarse en el Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba), primera parada de esta muestra itinerante que viajará a otras siete localidades de la provincia hasta el mes de diciembre. El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha inaugurado esta tarde esta muestra, titulada 'Virgen de Guadalupe. Tradición e historia en imágenes', coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Museos.

Esta exposición está compuesta por un conjunto de 12 cuadros anónimos del siglo XVIII que narran la historia de la Virgen de Guadalupe y que se encuentran en la escalera que sube al camarín de la Virgen de Guadalupe, el lugar más importante del monasterio ya que es donde se encuentra la imagen de la patrona de Extremadura. La propuesta del préstamo, desde mayo a diciembre, partió del propio padre guardián del monasterio.

En concreto, esta docena de cuadros se podrán ver, además de en el Muba de Badajoz donde hace su primera parada hasta el 19 de junio, en el centro cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena (del 21 de junio al 10 de julio); en el Aula Magna de la casa de la cultura de Puebla de Alcocer (del 12 al 31 de julio); en el Museo Histórico de Llerena (del 23 de agosto al 11 de septiembre); en el Museo de Arte Sacro de Jerez de los Caballeros (del 13 de septiembre al 2 de octubre). También en el Museo de Santa Clara de Zafra (del 4 al 23 de octubre); en el Museo Etnográfico de Olivenza (del 25 de octubre al 13 de noviembre) y en el Museo del Turrón de Castuera (del 15 de noviembre al 1 de diciembre).

Además de la inauguración de la exposición, ha tenido lugar una conferencia en El Hospital acerca del Monasterio de Guadalupe y su camarín a cargo del técnico del museo Víctor Martín.

El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe es una de las joyas patrimoniales y artísticas más destacadas de la geografía peninsular. La importancia de este espacio como centro devocional hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe ha hecho que, a lo largo de la historia, el culto y el patrocinio de la realeza y nobleza se volcasen con el monasterio. Esta circunstancia ha hecho posible la presencia de artistas tan destacados como Francisco de Zurbarán, Lucas Jordán o Luisa Roldán que, con su trabajo, han convertido Guadalupe en uno de los monasterios más importantes del país como contenedor artístico. Dentro del conjunto arquitectónico que compone el complejo guadalupano, destaca el espacio del camarín, lugar en el que se encuentra la imagen de la Virgen y uno de los que reúne una mayor riqueza artística. Una importante escalera da acceso a ese espacio donde, desde el siglo XVIII, se sitúan los lienzos que componen esta exposición.

Gallardo ha querido agradecer en la inauguración de la muestra en el Muba el ofrecimiento del guardián y custodio del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Fray Guillermo, que "me lo propuso, para abrir los tesoros del templo del saber al mundo rural". El presidente provincial apuntó que esta muestra "nos abre tesoros ocultos, ya que éstas son unas obras que no tendrían valor si no fueran compartidas por todos".

Por su parte, Fray Guillermo ha valorado que esta exposición "nos ofrece toda una lección de tipo histórico-artístico sobre lo que ha sido denominada la tradición e historia de la Virgen de Guadalupe". En la inauguración ha estado el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, que ha reconocido que "todo lo que sea dar a conocer el Guadalupe extremeño hay que aplaudirlo".