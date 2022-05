Existe el crédito pero aún no hay fecha para que los policías locales de Badajoz cobren los servicios extraordinarios pendientes (56.000 euros, desde septiembre hasta ahora) porque el expediente está pendiente de que los justifiquen. Hasta que no se los abonen no realizarán más horas extras, lo que compromete la celebración de Los Palomos y de la Feria de San Juan, aunque el alcalde, Ignacio Gragera, se ha vuelto a mostrar optimista esta mañana y confía en que solucione antes, porque el equipo de gobierno está dando todos los pasos. Así lo ha defendido este martes tras la celebración del pleno extraordinario del ayuntamiento, que ha aprobado definitivamente el presupuesto municipal de 2022. Entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), posiblemente a principios de la próxima semana.

Estos presupuestos de 2022 ya contemplan una partida de 80.000 euros para los servicios extraordinarios de este año más otra modificación, hasta 138.000 euros, para que la situación de impago no se vuelva a repetir, cuyo decreto firmó el alcalde el jueves de la semana pasada y ahora falta la justificación. El alcalde señala que desde hace "un par de años" ha habido un incremento "exponencial" de actividades que se celebran en la ciudad cuya seguridad se debe garantizar, además de por la situación de alerta terrorista. De hecho, según ha dicho, "no hace mucho tiempo" el coste anual de los servicios extraordinarios de la Policía Local de Badajoz estaba entre 25.000 y 40.000 euros (25.000 para el año pasado más 59.000 que hubo que modificar) y se ha ido funcionando con modificaciones a medida que se agotaba el crédito. De ahí que Gragera haya pedido una planificación anual ordenada para que no vuelva a producirse el conflicto actual y que cada agente tenga la seguridad de que va a cobrar el servicio que realiza, "que vamos a garantizar desde ya". Sobre la posibilidad de incrementar la plantilla, el alcalde ha afirmado que se "podría ver" y ha recordado que este año se han creado 5 nuevas plazas.

Para tener acceso a estos servicios extraordinarios, los agentes que tiene derecho a esta percepción debe acreditar que han cumplido los requisitos que ya cobran en sus nóminas, que son el cumplimiento de 80 horas (incluyen formación, requerimientos de jefatura y asistencia a juicios), además de 5 festivos de obligado cumplimiento a lo largo del año anterior. Gragera confía en que la justificación y la tramitación de estos expedientes esté terminada "a la mayor brevedad". Según ha señalado, le consta que, "por si quieren acelerar el proceso", la jefatura ha pedido a los propios policías que sean ellos mismos quienes envíen esta información para tenerla lo antes posible. El alcalde no cree que haya ningún problema para justificar estos complementos de 80 horas, porque solo con la formación y asistencias a juicios se cubren todos los años, más teniendo en cuenta las circunstancias de estas pasadas navidades, en las que hubo que cubrir las bajas de agentes contagiados. Cuando estén justificadas se iniciará el trámite para el abono de las cantidades. La justificación pasará por el propio área de recursos humanos de la Policía Local, después se dará traslado a Recursos Humanos del ayuntamiento y posteriormente a Servicios Económicos para que se liberen los pagos correspondientes que estén justificados y que el alcalde afirma que serán todos. "Espero y deseo que podamos abonar esas cantidades lo antes posible".

Gragera no ha podido poner fecha a estos pagos, porque dependerá de cuánto se tarde en justificar. El superintendente, Rubén Muñoz, le ha asegurado que "está muy avanzado" por parte del propio servicio de recursos humanos, pues desde la semana pasada está trabajando en la documentación. La duda que surge es por qué no se están justificando con tanto retraso. "Por desgracia -ha defendido el alcalde-, se han ido modificando las necesidades y hasta que no hemos tenido la planificación completa no sabíamos de qué dinero hablábamos y una vez que la hemos tenido, hace diez días escasos, se han iniciado los trámites". Reconoce que ha habido un problema y que en 2022 se han ido acumulando servicios impagados de 2021 porque la tramitación ha sido "tardía" y se ha agotado el crédito de 2022. Una vez agotado, se ha pedido la justificación del cumplimiento de las 80 horas y los 5 festivos.

El conflicto surgió cuando hace dos semanas los policías locales decidieron no cubrir más servicios extraordinarios hasta que no les abonasen los pendientes. Esta postura obligó a suspender el Triatlón Puerta de Palmas y después la Copa de España de Ciclismo Adaptado. También la II Caminata contra el Cáncer, anunciada el próximo domingo, ha tenido que cambiar su recorrido. A día de hoy persiste la negativa del sindicato Aspolobba, que es mayoritario, de realizar más servicios extraordinarios hasta que no se abonen los pendientes. De ahí que no se autoricen más actividades que los requieran. En este punto, el alcalde ha vuelto a apelar "a la buena voluntad de todas las partes" y "al sentido del deber y vocación de servicio público". "El compromiso del ayuntamiento está, hoy se ha habilitado la última partida y a los policías de Badajoz no se les va a adeudar un duro", ha recalcado.