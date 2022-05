‘Misceláneas’ es el títutlo de la última exposición de Manuel Vega, que se puede visitar en la tienda Semilla y Grano (calle Francisco Pizarro) hasta el próximo 31 de mayo. El artista pacense puede presumir de una amplia trayectoria en el mundo de la escultura con exposiciones como ‘Trazos especiales’, en 2005, o ‘Naturalezas y verbos’ en 2006. Su última muestra busca llamar la atención y hacer reflexionar al espectador, expresando sentimientos y emociones personales que en la vida cotidiana no es capaz de transmitir,

Se trata de una serie de esculturas de diferentes temáticas e inspiraciones que no presentan un nexo conductor. Según explica Manuel Vega a este diario, una de las obras más populares de su última exposición es ‘Sufrimiento inconsciente’, que refleja la tristeza que supone para el autor la situación de guerra entre Ucrania y Rusia y que representa mediante una persona que muestra medio rostro sufriendo y el otro medio sonriendo.

Manuel Vega reconoce que vive «obsesionado» con Alberto Giacometti, principal inspiración del artista pacense. De hecho, afirma que ‘Hombre que marcha’, una de las esculturas de su nueva exposición, es una copia de una obra de este escultor y pintor suizo, a la que ha dado su impronta personal.

«Intento plasmar lo que me pasa en el día y traspasarlo al material en el que trabajo», dice el artista en referencia al proceso creativo de sus obras. El hierro es el elemento que más utiliza a la hora de trabajar, a pesar de que los bocetos previos a la ejecución los realiza en madera. Vega también considera importante el hecho de que sus exposiciones tengan sello propio, aunque no se atreve a ser él quien lo diga, sino que debe ser el público el que así lo considere. «Por los comentarios que me llegan, puedo pensar que sí lo creen», valora.

El artista pacense anima a todos los ciudadanos a pasarse por Semilla y Grano para poder ver de primera mano sus obras e intenten extraer una motivación personal de cada una de ellas, «ya que pensar en lo que ha intentando plasmar el autor es muy complicado», reconoce.