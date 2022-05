Dos chicas presenciaron la noche del pasado sábado cómo un hombre se masturbaba en el parque de la Alcazaba de Badajoz, al tiempo que les lanzaba mensajes de invitación a mantener relaciones sexuales. Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas, según consta en el relato de los hechos de la denuncia que solo una de las jóvenes ha presentado ante la Policía Nacional.

Las jóvenes se encontraban en el parque de la Alcazaba cuando vieron a un hombre con los pantalones bajados quien, al percibir su presencia, las conminó con gritos a mantener relaciones sexuales. Ellas huyeron rápidamente alejándose del lugar. Según la Policía Nacional, el hombre no hizo en ningún momento ademán de seguirlas. Los hechos no pueden describirse como exhibicionismo porque no hubo actos libidinosos delante de personas menores de edad, pero sí podrían calificarse como coacciones. Las investigaciones continúan para intentar identificar al autor, del que las jóvenes han ofrecido una descripción muy pormenorizada