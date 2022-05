La Confederación Empresarial de la Provincia de Badajoz (Coeba) mostró ayer su «total respaldo» a las demandas manifestadas por la Federación Empresarial Cacereña (FEC) respecto a la autovía Cáceres-Badajoz, que ha exigido a la subdelegación del Gobierno un compromiso de fecha con la licitación del primer tramo y un calendario con la licitación del resto de tramos, una vez que ya se ha cuantificado en más de 9 millones el incremento tras la revisión de precios del coste del primero de ellos.

La organización empresarial pacense recordó que esta infraestructura acumula «décadas de retraso» y consideró que «no es de recibo» que ahora, cuando empezaban a darse algunos pasos, «siquiera tímidos», todo vuelva a paralizarse. «No se puede aducir a estas alturas para paralizar los trámites que se han incrementado los costes, con ser cierto, puesto que más parece otra excusa más para aplazar la solución a una situación injusta, que es que Extremadura es la única región donde sus capitales provinciales no están unidas por autovía», afirmó el presidente de Coeba, Javier Peinado.

En este sentido, como ya apuntó la FEC, Peinado señaló que esta obra ha figurado ya en varios presupuestos del Estado, pero «ha sido siempre papel mojado, a la hora de la verdad jamás se ha puesto en marcha», lamentó.

Para Coeba, ya no es momento de anuncios, «y menos aún de excusas», sino de actuar, «de que veamos máquinas sobre el terreno y que se nos dé a los extremeños un calendario cierto de ejecución, tanto de esta infraestructura como de otras necesarias, como la autovía de Levante, la Badajoz-Granada o la Zafra-Huelva, y eso por no hablar del tren, no solo del AVE, sino de la conexión Plasencia-Salamanca y la mejora de toda la red convencional», defendió Peinado.

El presidente de los empresarios extremeños denunció «el coste-oportunidad» que están teniendo los anuncios ficticios sobre el tejido productivo y la dinamización de la economía extremeña. «La falta de infraestructuras sigue siendo un lastre, una traba fundamental para el asentamiento de proyectos de inversión. Estamos perdiendo oportunidades frente a otras regiones, y es hora de poner pie en pared y terminar con todo esto. No queremos un trato de favor, queremos competir en igualdad», reclamó.