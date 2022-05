Los fuegos artificiales de San Juan tendrán "menos carga explosiva"

Si la iluminación extraordinaria de la feria de San Juan en Badajoz no es un problema, sí puede llegar a serlo el espectáculo de pirotecnia, porque el tiempo corre y aún no está adjudicado. El Ayuntamiento de Badajoz sacó a licitación el contrato para los fuegos artificiales que programa tradicionalmente la noche de inauguración y la víspera del festivo, el 23 de junio. El contrato era para cuatro años con un presupuesto de 100.000 euros (25.000 cada año, con el IVA incluido). El plazo para presentar propuestas terminó el 18 de abril y no ha habido ninguna empresa interesada. Tendrá que licitarse de nuevo. En esta ocasión, se hará solo para una edición, la próxima, según ha confirmado el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez.

Pirotecnia Zaragozana es la empresa que se ha encargado de esta función los últimos años en Badajoz. El pirotécnico Luis Brunchú, encargado del diseño, señalaba ayer, en declaraciones a este diario, que el presupuesto que dedica el ayuntamiento se mantiene inalterable desde hace tiempo, a pesar de que los precios han subido un 30%. Solo hay que tener en cuenta lo que se ha incrementado el coste del transporte, en un sector que traslada mercancías peligrosas. A pesar de esta subida tan significativa, el ayuntamiento pacense mantenía en sus pliegos las mismas condiciones técnicas «que no se podría cumplir con total seguridad con este presupuesto y era muy complicado presentar un proyecto en estas condiciones, que no eran las mejores para presentar un espectáculo digno». Brunchú quiso dejar claro que las relaciones con el consistorio son fluidas. Aunque el alcalde, Ignacio Gragera, anunció ayer que se volverá a licitar con otra cuantía, no será el presupuesto lo que cambie, sino las condiciones técnicas. Luis Brunchú apuntó que en otros ayuntamientos lo que han hecho es mantener el mismo presupuesto y reducir el tiempo del espectáculo. Pero no será así en Badajoz, según Gutiérrez, donde la concejalía ha optado por mantener la duración y «bajar un poco la carga explosiva».