Los fuegos artificiales de la feria de San Juan de Badajoz tendrán "menos carga explosiva"

Si la iluminación extraordinaria de la feria de San Juan en Badajoz no es un problema, sí puede llegar a serlo el espectáculo de pirotecnia, porque el tiempo corre y aún no está adjudicado. El Ayuntamiento de Badajoz sacó a licitación el contrato para los fuegos artificiales que programa tradicionalmente la noche de inauguración y la víspera del festivo, el 23 de junio. El contrato era para cuatro años con un presupuesto de 100.000 euros (25.000 cada año, con el IVA incluido). El plazo para presentar propuestas terminó el 18 de abril y no ha habido ninguna empresa interesada. Tendrá que licitarse de nuevo. En esta ocasión, se hará solo para una edición, la próxima, según ha confirmado el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez.

Relacionadas Lola Índigo actuará en la Feria de San Juan de Badajoz junto con India Martínez y Anuel