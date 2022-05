Mucho más que un gin tonic

La plaza Alta acogió ayer el campeonato regional de gin tonic, organizado por la asociación de sumilleres y bartender de Extremadura (Subex). La iniciativa reunió a nueve barmanes de diferentes zonas de la región como Badajoz, Mérida, Cáceres, Trujillo y Don Benito. Ruben Rocha, de la cerveceria The Kraft Bar de Mérida, ha sido el ganador de la cuarta edición de este certamen con una receta compuesta por la ginebra William Neill, tónica de lima de Schweppes, una rama de romero y physalis, una fruta exótica de origen colombiano.

Esta nueva edición del campeonato ha tenido como objetivo captar nuevos miembros para la asociación Subex y según confirmó durante el transcurso del concurso el presidente de la asociación, Manuel Jiménez, la iniciativa pretende promover un uso responsable del alcohol.

La prueba consistió en la elaboración de un gin tonic y un ‘long drick’, un cocktail de trago largo. Los participantes realizaron sus copas con solamente cuatro ingredientes, de los cuales dos de ellos fueron impuestos por la organización, la ginebra patrocinadora y los ‘mixers’ de Schweppes, y los restantes a elección personal. Los barmanes tuvieron un máximo de 15 minutos para la elaboración de varias decoraciones para posteriormente, en 10 minutos, elaborar cuatro copas, dos de cada tipo, para presentar al jurado degustador, colocado al margen del escenario para no poder observar el proceso y centrarse solamente en valorar el resultado final.

Jesús Dorado, bartender procedente del restaurante Eustaquio Blanco en Cáceres, que optó por realizar un gin-tonic con un toque vegetal, añadiendo tabasco, aroma de pimientos y cebolla, afirmó que hay infinidad de maneras de realizar este tipo de copas, aunque él se decanta por un gin tonic corto de alcohol y alejado de las tendencias dulces que predominan en la actualidad. «Esta iniciativa me parece estupenda, he venido a pasármelo bien, disfrutar y a aprender de los demás compañeros que han participado y creo que lo he conseguido», explicó el participante.