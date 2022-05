Urbanismo abre otro expediente sancionador por la rotonda de la Dehesilla en Badajoz

La Asociación de Propietarios de la Dehesilla de Calamón no solo tendrá que demoler la rotonda que construyó en 2018 como solución a los problemas de tráfico en un cruce de calles, sino que otra vez se enfrenta a una multa del Ayuntamiento de Badajoz por haber cometido una infracción urbanística, a pesar de que la sanción ya había sido anulada por un juez porque había caducado. El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, confirmó ayer a este diario que el ayuntamiento ha iniciado un nuevo expediente sancionador porque la infracción urbanística cometida, que es grave, no ha prescrito, pues existen 5 años de plazo, que no han transcurrido.

El proceso se ha reiniciado por tanto, lo que significa que desde Urbanismo han tenido que volver a inspeccionar el lugar donde se ha construido la rotonda, tomar fotos, datos y abrir el expediente. Urbanismo adopta la decisión tras conocerse la segunda sentencia en la que otro juez da la razón al ayuntamiento por el expediente que, paralelamente, se abrió para la restauración de la legalidad urbanística. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha desestimado el recurso presentado por lo propietarios y los obliga a demoler la rotonda, como informó ayer este diario. En el fallo judicial queda claro que las obras realizadas en el cruce de la avenida sexta con la calle 3 de la urbanización Dehesilla de Calamón están ubicadas en el NUS-11 (Núcleo Urbano Secundario) en suelo urbano no consolidado y, según las normas urbanísticas, el desarrollo de estas áreas se debe realizar mediante un plan especial, que no consta aún aprobado para su desarrollo. Tampoco se trata de una obra menor, pues requirió del ensanche de calles afectadas y movimiento de tierra para introducir canalizaciones. Previo a este expediente, existía otro sancionador. Un juzgado (el contencioso número 1) anuló la multa, que los afectados habían abonado. El juez consideró que el consistorio no había actuado con la suficiente diligencia. Tenía un año para resolver el procedimiento sancionador y tardó más de dos. Con este argumento, la multa ha caducado. Ha caducado la sanción pero no ha prescrito la infracción. Los vecinos tuvieron que pagar 18.600 euros, cuando la obra de la rotonda está valorada en 1.380, según los cálculos del propio consistorio. El nuevo expediente sancionador abierto será exactamente igual que el anterior, con lo cual, contempla la misma cuantía. «Nosotros creíamos que teníamos razón y esta segunda sentencia nos la da», señala Urueña. Si la infracción hubiese sido leve sí habría prescrito. El concejal aduce que una obra de urbanización en suelo no urbanizable es grave o muy grave. De hecho, apunta que el ayuntamiento consideró que era muy grave, pero finalmente optó por un grado menos para que la multa no fuese tan onerosa (de 50.000 a 150.000 euros). El suelo de un NUS no es urbanizable hasta que se apruebe el programa de ejecución y tiene los mismos usos que el suelo rústico. Las infracciones muy graves prescriben a los 6 años. Sobre la demolición de la rotonda, el ayuntamiento dará un plazo a los propietarios y, de no hacerlo, lo haría de manera subsidiaria y pasaría el cobro a los infractores. A aquellos que critican que se vaya a derribar una rotonda que cumple su función, Urueña aclara que si se permite asfaltar calles, colocar alumbrado o acometer otras obras, al final no se desarrollan estos sectores con los servicios que las urbanizaciones necesitan, que el ayuntamiento tendría que mantener. «Sería un urbanismo salvaje, como permitir que cada uno construya donde le dé la gana», alerta Urueña, que defiende la necesidad de que se cumplan las leyes urbanísticas. El problema de los NUS es que el proceso es «complicado», según reconoce el propio concejal. Ya se está intentando con Campomanes. Pero apunta que generaría una situación discriminatoria respecto a los sectores en desarrollo, como el de Huerta Rosales o los de la avenida de Elvas, cuyos promotores están cumpliendo todos los requisitos.