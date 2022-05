Al grupo municipal socialista le resulta «sorprendente» que el concejal de Parques y Jardines, Jesús Coslado, haya reconocido «sin inmutarse», en las manifestaciones que recogió ayer este diario, que la brigada municipal que se encarga del mantenimiento de los juegos infantiles se ha ido reduciendo por la jubilaciones, para justificar que el equipo de gobierno haya decidido externalizar este servicio y contratar a una empresa especializada.

Los socialistas apuntan que si estas cuadrillas se han venido abajo es porque «los trabajadores tienen la mala costumbre de jubilarse cuando llegan a una edad», por lo que deducen de lo ocurrido es que «la mala gestión» de Coslado «ha consistido en no impulsar el reemplazo de esos trabajadores y ha preferido tirar por la calle de en medio, gastando más dinero y prefiriendo que una empresa haga lo que él no ha sido capaz de llevar a efecto, porque ha demostrado que es un mal gestor», critican en un comunicado. Al PSOE le preocupa que el concejal del área no desmienta que el mantenimiento y arreglo de los parques y jardines «brilla por su ausencia» y que no tenga intención de devolverles su buen estado hasta la privatización.