Varias firmas muestran interés por el local de Zara en Menacho sin compromiso

El próximo domingo, 15 de mayo, se cumple un año del cierre de Zara en la calle Menacho y desde entonces han sido varias las firmas que se han interesado por la situación del local, que dispone de 2.600 metros cuadrados, pero a ninguna han arrancado un compromiso los propietarios, según confirma Ramón Ardila, que asegura que no existe ningún acuerdo apalabrado. De ser así, tendría que haber una reserva o una fianza de por medio y, de momento, no existe.

Entre los interesados por conocer las condiciones del arriendo de este impresionante local de cuatro plantas, ha estado la cadena de material deportivo Décimas, que recientemente ha cerrado su tienda de la calle Menacho, y también los gimnasios Fitness by Crunch, del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que ya tiene unas instalaciones en Badajoz, en la esquina de la avenida de Colón con Antonio Masa Campos, en lo que fue el local de Muebles Tallero. Además de las tiendas de regalos Ale-Hop, que querían haber ocupado dos plantas, pero los dueños en aquel momento preferían alquilar el edificio entero. Posteriormente los propietarios del edificio recapacitaron y accedieron a arrendar lo que la cadena solicitaba, pero ya sus planes habían cambiado y no les interesaba esta ubicación.

El director del gimnasio Fitness by Crunch, Pedro Gómez, no desmiente que haya habido interés por el local de Zara, pero quiere dejar claro que no existe nada firmado. Sí reconoce que ha visitado las instalaciones varias veces y puede que alguien lo haya visto y haya deducido que el antiguo Zara se reconvertirá en gimnasio.

Ramón Ardila lamenta que ha habido muchos «bulos» respecto al destino de este gran local, como ocurrió con Amazon o Primark, y «curiosos, todos los que quieras». «La gente habla mucho», critica y recuerda que se dirigieron al ayuntamiento para conocer los posibles usos del edificio, además del comercial, y si se puede dividir por plantas. Pero no hubo respuesta. De ahí que hayan cambiado de táctica. El dueño del local comercial remite a los interesados directamente al ayuntamiento y que en Urbanismo les confirmen si los usos por los que muestran interés están permitidos.

En este sentido, el concejal del área, Carlos Urueña, ha confirmado a este diario que al menos han atendido dos consultas, para averiguar si el uso deportivo para un gimnasio es compatible con el que tiene ahora, que es comercial, «y en principio sí es compatible, entra dentro de las posibilidades», aunque en el ayuntamiento nadie presentando ningún proyecto ni ninguna documentación, sino que han sido «conversaciones», incluso telefónicas, como muchas otras que reciben para conocer el destino de distintos suelos de la ciudad.