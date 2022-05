Un cartel internacional para darle un empujón a los conciertos de la Feria de San Juan de Badajoz, que tendrá lugar del 17 al 25 de junio. El concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, presentó en marzo los artistas que actuarán en junio en la capital pacense junto con Carlos Lobo, uno de los responsables de la promotora musical Progevents.

Los conciertos, que cuentan con un presupuesto municipal de unos 200.000 euros, como el año pasado, se llevarán a cabo del 18 al 25 de junio en el auditorio del recinto ferial con aforo completo, unas 13.500 personas. La banda argentina God save the Queen, único tributo reconocido por el grupo original, abrirá boca el sábado, mientras que el domingo 19 le tocará el turno a Lola Índigo.

El día 23 llegará el plato fuerte con Anuel AA. El cantante puertorriqueño será el principal reclamo de un conocido festival, Puro Latino, que contará también con la presencia de Omar Montes y otros artistas como RVFV, José De Las Heras DJ, y los DJ residentes de Puro Latino, entre otros que se irán anunciando próximamente en redes sociales. La encargada de animar el ambiente el día de San Juan será India Martínez, y El payaso Tallarín cerrará los conciertos el 25 con un espectáculo infantil gratuito.

«Una de las metas que me puse era que la Feria de San Juan contase por primera vez con artistas de otros países para darle ese carácter más potente que haga que no solo disfrute la gente de Badajoz, sino que también vengan muchos visitantes de fuera», dijo el edil. Lobo, por su parte, calificó a la de San Juan como una de las ferias más importantes de Extremadura y que su intención era realizar una gran apuesta para atraer mucho público y de diferente tipo.

Todos ellos empezarán a las 22.30 horas menos el cantajuegos, que se adelantará a las 21.00, y el festival del día 23, que comenzará a las 20.30. Para evitar coincidir con los fuegos artificiales, la promotora intentará hacer el cambio de artista entre las 23.30 y las 00.00 horas, de tal forma que el público pueda disfrutar de ambos espectáculos en todo su esplendor.

Las entradas se pusieron a la venta a las 13.00 horas en la página web www.eventsentradas.com. Los precios oscilan desde los 22 hasta los 69 euros, en función del concierto y de la zona de la que se trate (‘front stage’ o general). «Hemos intentado que sean lo más módicos posibles para dar facilidades a todo el mundo», reconoció Lobo. En el Puro Latino Fest, los menores de 16 años deberán ir acompañados de sus padres o tutor legal, mientras que a los de 16 y 17 años necesitarán una autorización firmada por ellos.

Los actuaciones de este año, al contrario que los del anterior, no se llevarán a cabo bajo la marca ‘Badajoz Suena’ a pesar de que en 2021 fue presentada con perspectivas de continuidad. De hecho, la que fue concejala de Ferias y Fiestas hasta diciembre, Lara Montero de Espinosa, dijo en su día que la idea era que el festival se consolidase y los promotores también manifestaron su intención de volver en 2022.

Gutiérrez Jaramillo, sin embargo, aclaró que esa marca correspondía a un ciclo reducido de espectáculos musicales a consecuencia de la pandemia y que la Feria de San Juan tiene «suficiente entidad» como para que se celebren de forma individual y no «bajo ninguna marca ni ningún paraguas que englobe un festival».

Vuelta a la normalidad

Al igual que los conciertos volverán a la normalidad con el aforo completo y los asistentes de pie, lo mismo le ocurrirá a la feria en sí. El concejal manifestó su deseo de organizarla «como si no pasara nada» pero, como en Carnaval, «apelando a la responsabilidad de la gente con las medidas de autoprotección que cada uno se quiera imponer».

Así, volverán las casetas de baile, que el año pasado no pudieron montarse, se eliminarán las restricciones horarias y de aforo en el recinto, y tampoco habrá distancia de seguridad entre atracciones y puestos de comida, por lo que podrán instalarse el mismo número de siempre, que suele rozar el centenar.

La idea es que el botellón también se haga, aunque la decisión no se tomará hasta que se celebre la Junta Local de Seguridad. «Es una cuestión que no depende de mí. Sí es verdad que yo tiendo a la normalidad, y si en la normalidad de aquí para atrás ha habido una zona habilitada para que la gente joven tenga ese rato de esparcimiento, supongo que se hará si no hay ningún problema, pero todavía queda tiempo para verlo».