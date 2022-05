El comedor del colegio Luis Vives de Badajoz estará listo para principios de 2023

El Luis Vives está más cerca de dejar de ser el único colegio de Badajoz que no cuenta con un comedor propio. La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura adjudicó las obras este martes a la empresa Extresur Desarrollos Contructivos SL por 130.442,84 euros, lo que supone una rebaja del 13,64% respecto al precio por el que salieron a licitación en diciembre de 2021, 151.051,67 euros.

Según fuentes de la Administración autonómica, los trabajos comenzarán entre mayo y junio. El plazo de ejecución es de nueve meses, por lo que este centro educativo pacense no podrá disfrutar de este servicio hasta, al menos, principios de 2023, ya iniciado el segundo trimestre del próximo curso.

La directora del Luis Vives, Margarita Gil, no quiere hacerse ilusiones hasta que no vea el comedor construido del todo o, al menos, en proceso. «Estamos con la mosca detrás de la oreja porque lo hemos visto cerca muchas veces y luego nos hemos quedado con las ganas», dice. Aun así, sus palabras no logran esconder la emoción de saber que una de las mayores reivindicaciones del centro que dirige desde hace siete años está a punto de hacerse realidad. El edifico a construir, de nueva planta con forma rectangular, contará con una superficie de 129,15 metros cuadrados y capacidad para 86 alumnos, según recoge la memoria.

El comedor tendrá un acceso por la planta baja que da a la calle Ricardo Casas Lozano y otro al patio de recreo. La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y, a la vez, «eficaces energéticamente», a través de un sistema de control que permitirá ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como otro de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural. La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Además de construir el comedor, los trabajos incluyen otras mejoras en el centro, entre las que se encuentran la adaptación de espacios en la entrada del edificio para habilitar una conserjería y un despacho de secretaría y dirección con el objetivo de mejorar la atención de las familias o personas que accedan al colegio, así como el control de acceso de adultos a las instalaciones, «que actualmente se produce sin la vigilancia necesaria», según se expone en la memoria justificativa.

Reformas en el Arias Montano

La construcción del comedor en el Luis Vives no será la única obra que la Consejería de Educación acometerá este verano. Ya entrado el verano, la Junta de Extremadura empezará una serie de reformas en el colegio Arias Montano que han sido adjudicadas provisionalmente a Ursa Infraestructuras SL por 385.251,9 euros, 28.423,93 menos que la licitación, que supone una rebaja del 6,87%. El proyecto contempla la construcción de dos nuevas escaleras de evacuación en el patio interior del colegio, así como la conversión de los núcleos de escaleras ya existentes en «protegidas», para reducir los recorridos en caso de que haya que evacuar las instalaciones.

También está prevista la instalación de un sistema de detección y alarma contraincendios que permita compartimentar los diferentes sectores y escaleras protegidas con retenedores magnéticos. Asimismo, se van a sustituir algunas carpinterías ordinarias por otras resistentes al fuego. En cuanto al pavimento, se sustituirán alrededor de 3.000 metros cuadrados.

Gran parte de las solerías son las originales del edificio, de baldosa hidráulica, que datan de 1959 y se encuentran en mal estado. Además, se adaptarán uno de los accesos al centro y un aseo a la normativa vigente de accesibilidad. El proyecto también contempla otras obras menores como la instalación de una línea de vida en la cubierta o la sustitución de los falsos techos que estén en malas condiciones.