La Concejalía de Turismo de Badajoz exige mayor contundencia policial contra los ataques al patrimonio

Un fin de semana más, Badajoz amanece con daños en su patrimonio. Esta vez le ha tocado a la puerta del Capitel, el acceso a la Alcazaba situado entre la plaza Alta y la de San José, que ha sido derribada en la noche del viernes al sábado. Las autoridades policiales se encuentran investigando lo sucedido y, aunque aún no han trascendido las causas, todo apunta a que se trata de un nuevo ataque intencionado.

La reacción del concejal de Turismo, Jaime Mejías, no se ha hecho esperar mucho. El edil ha mostrado en redes sociales su enfado ante los hechos. «Hoy los pacenses nos desayunamos con una de las puertas de acceso a la entrada a la Alcazaba por el capitel tirada en el suelo... Una puerta que pesa un quintal derribada... No se qué tipo de cafres habitan esta ciudad», lamentó en su perfil de Facebook. Alejandro Vélez, también ha querido pronunciarse sobre el asunto, en su caso, aludiendo a Yolanda García Seco: «La pasividad del máximo responsable de la Seguridad Ciudadana es alarmante, y no es otra que la delegada del Gobierno», ha escrito en Twitter.

«Estoy muy disgustado, triste y desanimado. Todo el esfuerzo que hacemos desde el ayuntamiento por recuperar el patrimonio de la ciudad, que es lo más importante que tenemos, nuestra historia, no vale de nada si estas cosas ocurren», manifiesta Mejías a este periódico. Asegura no entender cómo alguien ha podido derribar una puerta de esas características y, además, hacerlo justo al lado de unas dependencias de la Policía Nacional.

El edil afirma estar «cansado» de levantarse muchos fines de semana con pintadas y otros actos vandálicos en monumentos. Por eso, exige mayor contundencia a las fuerzas del orden público contra los ataques al patrimonio con el fin de «depurar responsabilidades»: «Yo entiendo que la Policía no puede estar en mil sitios a la vez porque Badajoz es muy grande, pero debemos tomar conciencia de una vez por todas de lo que está pasando y tiene que empezar a haber detenciones, que el que la haga, la pague», dice tajante.

Ha solicitado reunirse este lunes directamente con el jefe de la Policía Nacional de capital pacense para pedir una vigilancia «exhaustiva» y mayor colaboración en ese sentido: «Estamos determinados a recuperar el patrimonio monumental de Badajoz, pero si no nos echan una mano, nosotros solos no podemos», concluye.