El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se mostró este jueves esperanzado sobre la resolución del conflicto que mantiene el ayuntamiento con los policías locales, que reclaman que el pago de 52.000 euros que les debe en concepto de servicios extraordinarios. Aseguró que los servicios municipales se pondrían en contacto con los sindicatos para evaluar la situación y tratar de llegar a un acuerdo para no tener que suspender el XVII Triatlón Puerta Palmas fechado para mañana. Sin embargo, Aspolobba, organización sindical mayoritaria en el cuerpo, aún no ha recibido la llamada de ningún integrante del consistorio, por lo que todo apunta a que el triatlón no se celebrará.

La Federación Extremeña de Triatlón envió el miércoles un correo electrónico anunciando a los inscritos de de la suspensión del triatlón, información que, según Gragera, el ayuntamiento pidió rectificar porque aún se estaba «a tiempo» de encontrar una solución en la que supuestamente se estaba trabajando. El presidente de Aspolobba, Manuel Manzano, volvió a pronunciarse ayer sobre este tema, lamentando la falta de voluntad política para solucionar el problema. «Cada vez nos vamos asemejando más al Ayuntamiento de Alburquerque», concluyó refiriéndose a los impagos por parte del consistorio.