La obra de la plaza de Conquistadores se amplía a un lateral con el suelo de tierra

Llamaba la atención que la obra de renovación de todo el pavimento de la céntrica plaza de Conquistadores no incluyese un lateral con árboles que conserva el suelo de tierra, en el que además hay instaladas dos amplias terrazas muy frecuentadas. Parece que el servicio municipal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Badajoz se ha percatado de este ‘olvido’ y con cargo a la partida plurianual destinada a mejorar los acerados de la ciudad, está acometiendo la pavimentación de este espacio, que ocupa algo menos de 500 metros cuadrados.

La obra de la plaza de Conquistadores, que abarca 4.600 metros cuadrados, acaba de concluir y el ayuntamiento ya la ha recepcionado. Se tuvo que acometer para solucionar los problemas de hundimientos que presentaba el pavimento debido a la diferencia entre el forjado del párking y el terreno, que se han subsanado. El resultado es llamativo por el adoquín elegido. Los trabajos deberían haber terminado antes de Navidad pero la constructora, Ojalma, pidió una prórroga de dos meses por los problemas de suministro de material. Además, se ha aprovechado para suprimir el pipi-can situado en la entrada por Enrique Segura Otaño. Pero el lateral de la plaza que limita con la calle Pedro Callejo, que tiene el suelo de tierra, no se había incluido porque no tenía problemas de hundimiento y se consideró que no formaba parte de la plaza. El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, reconoce que finalmente se va a pavimentar porque, en primer lugar, los propios hosteleros y vecinos han pedido que se arregle. Además, desentona con el entorno. «Como ha quedado bastante bien la plaza, hemos considerado que no tiene mucho sentido dejar ahí una zona de tierra», recalca. Urueña apunta además que el presupuesto de esta actuación no es elevado, a diferencia del proyecto completo (375.000 euros), no solo por el material del adoquín elegido sino porque los forjados del aparcamiento subterráneo se tenían que impermeabilizar, lo que ha retrasado la obra y ha influido en el coste. Pero en este lateral no hay forjado debajo.

El material que se va a colocar en esta zona de tierra será el mismo que en el resto de la plaza. Lo que sí avanza el concejal es que tendrá que haber un escalón para salvar la pendiente. Ahora las mesas y las sillas no se mueven porque se pueden clavar en la tierra. La solución pasa por habilitar dos plataformas horizontales en distinta altura con un escalón y una pequeña rampa para solucionar la pendiente natural del terreno y evitar la solera inclinada. Por otro lado, los árboles se dejan con sus alcorques.

Urueña destaca que el contrato plurianual de acerados permite acometer esta obra por su versatilidad, porque se asigna por metros cuadrados y el ayuntamiento decide las prioridades. H