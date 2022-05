Nuevas quejas por los cambios de tráfico en la calle Stadium de Badajoz

Casa Pedrito lleva 57 años vendiendo frutos secos y golosinas al por mayor, pero a pesar de su larga trayectoria empresarial en la capital pacense, sus dueños están empezando a temer por la viabilidad de su negocio, y es que los trabajos del corredor verde que acomete el Ayuntamiento de Badajoz entre los parques de Puerta Pilar y de los Sitios han provocado una serie de cambios en el tráfico que afectan negativamente a su actividad.

La calle Stadium tiene cortado desde ayer el carril más cercano a la obra desde la calle Cordero hasta Virgen de Fátima. El más cercano a las viviendas se deja como servidumbre de acceso a garajes y locales, de tal forma que ya no se puede aparcar en ninguno de los dos márgenes de la vía. Esto, explica Rosa Romero, una de las fundadoras de la tienda, dificulta la recogida de mercancía por parte de algunos clientes, sobre todo de aquellos que compran grandes cantidades, algo bastante común en esta época donde hay tantas comuniones y bodas. «Hay mucha gente que viene andando, pero el que carga productos para una celebración de esa magnitud necesita el coche», lamenta.

Su hijo Pedro Reguera, que es quien regenta ahora mismo el negocio, tiene la misma incertidumbre que sus padres. No se plantea cambiarse de ubicación porque el local es suyo, por lo que, si la reestructuración de la zona produce una reducción importante de la facturación, se vería abocado a cerrar.

Ellos de momento no han notado un bajón en la afluencia de clientes, al contrario que Miguel Díaz, dueño del bar Stadium, que ayer por la mañana ya registró el 40% de la caja que normalmente hace. A él lo que más daño le genera es la anulación del paso peatonal vallado que se habilitó en Hermanos Merino para poder ir hasta Ronda del Pilar. En noviembre, cuando empezaron los trabajos, cerraron esa calle, pero la empresa adjudicataria la abrió de nuevo para facilitar el trasiego de viandantes mientras fuese posible. Este martes, sin embargo, ya no les ha quedado más remedio que vallar el acceso, y Díaz está a la espera de averiguar hasta cuándo permanecerá así para decidir si continuar con el bar o dejarlo. «Lo veo bastante crudo porque el cierre ya es definitivo y el bolsillo no me va a aguantar», reconoce.

Vecinos

Los cambios provocados por el avance de las obras del corredor verde no solo repercuten en las empresas, sino también en los vecinos, sobre todo en aquellos que viven en Pardaleras u otras barriadas cuyo camino hacia el Casco Antiguo pasa por Hermanos Merino. Es el caso de Rafaela, que ayer por la mañana se encontró con que debía dar la vuelta para poder asistir a una cita médica en el centro de salud Los Pinos, ubicado en Ronda del Pilar. Los padres de los alumnos de centros educativos cercanos como la Compañía de María también deberán cambiar sus rutinas para poder llevar a sus hijos al colegio desde partes más céntricas de la ciudad.

No obstante, a pesar de todos los inconvenientes, alguno de los perjudicados, como Romero, intentan ver el lado bueno de los inconvenientes que ocasionan las obras: «Por lo menos va a quedar bonito».